FlightRadar24 не выдержал нагрузки: 300 тысяч человек следили за рейсом парламентария из США

Сервис FlightRadar24, позволяющий отслеживать перемещения самолётов в любых точках планеты, перестал работать . При заходе на сайт появлялась плашка с надписью «Страница недоступна». По данным сайта Downdetector, приложение не открывается по всему миру.

Вероятно, сайт не выдержал нагрузки. Более 300 тысяч пользователей одновременно следили за рейсом SPAR19, на котором может находиться спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, направляющаяся на Тайвань (это вызвало негативную реакцию Китая). «Ведомости» писали, что сайт был вынужден ограничить число доступных операций в минуту.

На момент написания новости сайт не открывался.