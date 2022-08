FlightRadar24 не выдержал нагрузки: 300 тысяч человек следили за рейсом парламентария из США

Сервис FlightRadar24, позволяющий отслеживать перемещения самолётов в любых точках планеты, перестал работать. При заходе на сайт появлялась плашка с надписью «Страница недоступна». По данным сайта Downdetector, приложение не открывается по всему миру.

09-0540 #SPAR19 is over Indonesia, heading toward east and tracked by 300k users.



05-0730 #SPAR20 is on ground at SZB airport (Kuala Lumpur).https://t.co/bgOQx4RZYu pic.twitter.com/zWyVUkHJtF