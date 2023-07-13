Forbes: ФНС готовит механизм автоматического списания денег с виртуальных кошельков

Как стало известно Forbes, ФНС реализует новый механизм — «проактивный порядок уплаты налогов», автоматически списывая деньги с виртуальных кошельков.

Налоговая вправе автоматически списать в бюджет деньги с виртуального кошелька гражданина после отправки уведомления о необходимости заплатить налоги.

С 2023 года идёт реформа автоматизации уплаты налогов. Теперь все платежи аккумулируются на одном виртуальном кошельке — налоговом счете физлица, индивидуального предпринимателя (ИП) или компании. Далее налоговая сама распределяет деньги в счет уплаты разных налогов.

Узнать о состоянии своего Единого налогового счета (ЕНС) можно в личном кабинете на сайте ФНС. Если в кошельке отрицательное значение, значит есть задолженность перед бюджетом.

Если раньше, получив уведомление в личном кабинете на сайте ФНС или заказным письмом, плательщик должен был сам переводить деньги через сайт или банк, то теперь налоговое списание произойдет автоматически.

При этом бюджет, уверяют в ФНС, получит только ту сумму, которую гражданин должен оплатить на основании налогового уведомления. Все, что выше этой суммы, продолжит храниться на виртуальном кошельке.

Если средств на счете не хватает, чтобы полностью погасить обязательства по всем налогам, они будут погашаться частично. «А при нескольких неисполненных обязанностях погашение осуществляется пропорционально», — пояснила ФНС.

О каких именно виртуальных кошельках идёт речь, в статье не уточняется, но стоит напомнить, что в апреле 2020 года вступившие в силу поправки в Налоговый кодекс обязали банки передавать информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов) в ФНС. Информацию об операциях по электронным кошелькам (например, выписку по счетам, к которым привязан электронный кошелёк) налоговая служба сможет получить только по запросу, при проведении проверки держателя кошелька или его контрагента. Прямого доступа к этим сведениям служба не имеет.