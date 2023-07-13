НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Мы считаем закон об иноагентах дискриминационным и неправовым, противоречащим Конституции и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в судах
Нужна юр.помощь?
Новости
13 July 2023

Forbes: ФНС готовит механизм автоматического списания денег с виртуальных кошельков

Раньше налогоплательщик, получив уведомление, должен был сам переводить деньги через сайт или банк, а теперь будет реализован «проактивный порядок» уплаты налогов.
Фото: zaim.com

Как стало известно Forbes, ФНС реализует новый механизм — «проактивный порядок уплаты налогов», автоматически списывая деньги с виртуальных кошельков.

Налоговая вправе автоматически списать в бюджет деньги с виртуального кошелька гражданина после отправки уведомления о необходимости заплатить налоги.

С 2023 года идёт реформа автоматизации уплаты налогов. Теперь все платежи аккумулируются на одном виртуальном кошельке — налоговом счете физлица, индивидуального предпринимателя (ИП) или компании. Далее налоговая сама распределяет деньги в счет уплаты разных налогов.

Узнать о состоянии своего Единого налогового счета (ЕНС) можно в личном кабинете на сайте ФНС. Если в кошельке отрицательное значение, значит есть задолженность перед бюджетом.

Если раньше, получив уведомление в личном кабинете на сайте ФНС или заказным письмом, плательщик должен был сам переводить деньги через сайт или банк, то теперь налоговое списание произойдет автоматически.

При этом бюджет, уверяют в ФНС, получит только ту сумму, которую гражданин должен оплатить на основании налогового уведомления. Все, что выше этой суммы, продолжит храниться на виртуальном кошельке.

Если средств на счете не хватает, чтобы полностью погасить обязательства по всем налогам, они будут погашаться частично. «А при нескольких неисполненных обязанностях погашение осуществляется пропорционально», — пояснила ФНС.

О каких именно виртуальных кошельках идёт речь, в статье не уточняется, но стоит напомнить, что в апреле 2020 года вступившие в силу поправки в Налоговый кодекс обязали банки передавать информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов) в ФНС. Информацию об операциях по электронным кошелькам (например, выписку по счетам, к которым привязан электронный кошелёк) налоговая служба сможет получить только по запросу, при проведении проверки держателя кошелька или его контрагента. Прямого доступа к этим сведениям служба не имеет.

налоги ФНС цифровая экономика электронные платежи ЕНС

Похожие статьи

В Госдуму внесён законопроект о регистрации юрлиц по электронному адресу
Госдума одобрила внедрение цифрового рубля
Россия обсуждает создание аналога «Госуслуг» с несколькими странами
Минтранс разработал проект положения о государственной информационной системе такси
Банк России может запустить цифровой рубль в обращение до конца этого года
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности