Freedom on the Net 2023: Россия на 66 месте из 70 в рейтинге свободы Интернета

Некоммерческая организация Freedom House выпустила ежегодный отчёт Freedom on the Net 2023, в котором проанализировала свободу интернета в 70 странах. Исследование охватывает период с 1 июня 2022 по 31 мая 2023 года. Россия занимает пятую строчку с конца списка, расположившись между Кубой (4-е место) и Вьетнамом (6-е место). За год страна потеряла одну позицию. Китай «лидирует» в этом рейтинге уже 9 лет, следом за ним идут Мьянма и Иран.

Источник: Freedom House

👉 Карта свободы интернета

Россия

В России в период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года правительство ввело штрафы для операторов, которые отказываются устанавливать ТСПУ, и увеличило штрафы для тех, кто ещё не установил СОРМ. В отличие от Великого китайского файрволла, ТСПУ является «моделью децентрализованного развертывания контроля», поскольку Роскомнадзор может использовать эти устройства для односторонней блокировки веб-сайтов в различных сетях, отмечают исследователи.

Правительство также расширило законодательство об «иностранных агентах», позволив вносить в список любого, кто считается находящимся «под иностранным влиянием».

Кроме того, Министерство юстиции начало добавлять НКО и СМИ, такие как «Медуза», в список «нежелательных» организаций, фактически криминализируя их.

По данным «Роскомсвободы», в 2022 году правительство заблокировало более 247 000 веб-страниц, включая ресурсы СМИ, правозащитных организаций и сайты с ЛГБТ-тематикой.

В течение всего описываемого периода Роскомнадзор выписывал штрафы соцсетям, которые отказывались удалять контент и локализовывать данные пользователей.

Отдельные пользователи и журналисты оштрафованы или приговорены к тюремному заключению за «дискредитацию» или «фейки» о военных.

Источник: Freedom House

При этом доступность интернета увеличивается. Согласно Индексу инклюзивности интернета Economist Impact за 2022 год, 80 %домохозяйств в России имеют доступ к Сети. Также 88,7% населения могут пользоваться 3G или 4G. Средняя скорость загрузки по фиксированному широкополосному интернету составляет 79,93 Мбит/с, а средняя скорость загрузки по мобильному — 25,36 Мбит/с (согласно данным Speedtest от Oodla за май 2023 года).

Стоимость интернета растёт. В 2022 году операторы связи и интернет-провайдеры увеличили тарифные планы домашнего интернета на 2-10%. Цифровой разрыв по географическому признаку сохраняется: пользователи в небольших, более отдаленных городах, посёлках и деревнях платят за доступ в Сеть значительно больше, чем пользователи в крупных городах.

👉 Отчёт по России

В мире

Уровень свободы интернета по всему миру снижается 13-й год подряд. Так, в 55 из 70 исследуемых стран люди сталкивались с юридическим преследованием за онлайн-комментарии и в 41 стране даже подвергались физическому насилию (в том числе были убиты). Наиболее вопиющие случаи зафиксированы в Мьянме и Иране, где власти приговорили людей к смерти людей. В Беларуси и Никарагуа люди получали за интернет-высказывания драконовские тюремные сроки. В частности, суд приговорил Марину Золотову и Людмилу Чекину — главного редактора и генерального директора TUT.by, крупнейшего независимого СМИ страны — к 12 годам лишения свободы.

Накануне выборов и во время них многие действующие лидеры, например, Камбоджи, Турции и Туниса, ввели уголовную ответственность за высказывания, заблокировали доступ к независимым новостным сайтам. Новоизбранные лидеры, к примеру, Филиппин и Коста-Рики, также стремились изменить онлайн-среду в своих интересах.

А вот лучшая среда для свободы развития интернета оказалась в Исландии и Эстонии.

«Цифровая активность гражданского общества привела к реальным улучшениям в области прав человека. Например, онлайн-мобилизация помогла народному движению Грузии успешно противостоять опасному законопроекту об «иностранных агентах», если бы они получали более 20% своего финансирования из-за рубежа. Законопроект подвергся широкой критике за его сходство с российским законом», — отмечается в исследовании.

Источник: Freedom House

По меньшей мере 47 правительств использовали искусственный интеллект (ИИ) для манипулирования онлайн-дискуссиями: это вдвое больше, чем десять лет назад. Правовые рамки по меньшей мере в 21 стране предписывают или стимулируют цифровые платформы к внедрению машинного обучения для цензурирования неугодных политических, социальных и религиозных мнений.

«Чтобы защитить свободу Интернета, необходимо применить извлечённые ранее из уроки по интернет-регулированию к искусственному интеллекту. ИИ может способствовать усилению цифровых репрессий, делая цензуру, слежку и дезинформацию проще, быстрее, дешевле и эффективнее. Чрезмерная зависимость частных компаний от саморегулирования поставила права людей под угрозу. Чтобы защитить свободный и открытый интернет, политики, работающие совместно с гражданским обществом, должны установить строгие стандарты, основанные на правах человека, как для государственных, так и для негосударственных субъектов, которые разрабатывают или внедряют инструменты ИИ», — говорится в докладе.



👉 Отчёт по миру



