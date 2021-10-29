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29 октября 2021

ФСБ хочет получать информацию от криптовалютных операторов

Предлагается расширить полномочия силового ведомства, позволив ему направлять внесудебные запросы в кредитные организации и налоговые органы, в структуры, занимающиеся госрегистрацией прав на недвижимость и сделок с ней, а также операторам информационных систем, которые выпускают цифровые финансовые активы.

Федеральная служба безопасности России выступила за расширение своих полномочий. На сей раз речь идёт о праве сотрудников силового ведомства направлять запросы в кредитные организации, налоговые органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с нею, и операторам информационных систем, которые выпускают цифровые финансовые активы (криптовалюты). Соответствующий документ был размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

 


Такими полномочиями предлагается наделить первого заместителя директора ФСБ России, первого заместителя директора — руководителя пограничной службы, заместителя директора — руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета, статс-секретаря — заместителя директора ФСБ России, руководителей служб ФСБ, начальников региональных управлений, отделов в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях, а также в их органах управления.

Расширение полномочий необходимо в связи с изменениями антикоррупционного законодательства, говорится в пояснительной записке. Дело в том, что с 1 января 2021 года цифровые финансовые активы являются имуществом, сведения о котором подлежат отражению в справках о доходах. Поэтому для проведения антикоррупционных проверок сотрудники ФСБ должны быть наделены полномочиями по направлению запросов операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Общественное обсуждение документа продлится до 11 ноября 2021 года. Если у вас есть какие-то пожелания или замечания, вы можете оставить их на его странице.

Закон о цифровой валюте был принят в России 31 июля 2020 года, вступил в силу ФЗ 1 января этого года, а 30 апреля 2022 года — срок подачи первых деклараций для тех, чьи доходы от ЦФА/цифровой валюты попадают под соответствующее налогообложение. Согласно закону, цифровая валюта на территории РФ не является средством платежа, криптовалютой нельзя рассчитываться за товары и услуги.

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