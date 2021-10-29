ФСБ хочет получать информацию от криптовалютных операторов

Федеральная служба безопасности России выступила за расширение своих полномочий. На сей раз речь идёт о праве сотрудников силового ведомства направлять запросы в кредитные организации, налоговые органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с нею, и операторам информационных систем, которые выпускают цифровые финансовые активы (криптовалюты). Соответствующий документ был размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Директор ФСБ Александр Бортников предложил расширить полномочия сотрудников ведомства: он хочет, что сотрудники ФСБ смогли направлять запросы в банки, налоговые, Росреестр и даже операторам криптовалютных систем. ОСОБЕННО операторам криптовалютных систем https://t.co/pUc2EwqcRG — Znak.com (@znak_com) October 29, 2021



Такими полномочиями предлагается наделить первого заместителя директора ФСБ России, первого заместителя директора — руководителя пограничной службы, заместителя директора — руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета, статс-секретаря — заместителя директора ФСБ России, руководителей служб ФСБ, начальников региональных управлений, отделов в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях, а также в их органах управления.



Расширение полномочий необходимо в связи с изменениями антикоррупционного законодательства, говорится в пояснительной записке. Дело в том, что с 1 января 2021 года цифровые финансовые активы являются имуществом, сведения о котором подлежат отражению в справках о доходах. Поэтому для проведения антикоррупционных проверок сотрудники ФСБ должны быть наделены полномочиями по направлению запросов операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Общественное обсуждение документа продлится до 11 ноября 2021 года. Если у вас есть какие-то пожелания или замечания, вы можете оставить их на его странице.



Закон о цифровой валюте был принят в России 31 июля 2020 года, вступил в силу ФЗ 1 января этого года, а 30 апреля 2022 года — срок подачи первых деклараций для тех, чьи доходы от ЦФА/цифровой валюты попадают под соответствующее налогообложение. Согласно закону, цифровая валюта на территории РФ не является средством платежа, криптовалютой нельзя рассчитываться за товары и услуги.