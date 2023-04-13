ФСБ: НАТО и США кибератакуют критическую инфраструктуру РФ с территории Украины

ФСБ России считает, что за массированными кибератаками с территории Украины против критической инфраструктуры России стоят Пентагон и страны НАТО.

Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России:

«В ходе анализа получены данные, свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России. В настоящее время сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия».

С начала 2022 года на критическую инфраструктуру России было совершено более 5 тыс. кибератак, сообщили в ФСБ. Спецслужба утверждает, что негативных последствий от кибератак удалось избежать.



Из сообщения ФСБ следует, что для сокрытия своей причастности США стремятся представить автором кибератак украинскую хакерскую группировку IT Army of Ukraine. Сами компьютерные угрозы, по мнению российской спецслужбы, разрабатываются при непосредственном участии объединенного командования Пентагона во взаимодействии с международными и национальными хакерскими группировками. Среди стран, национальные группировки которых причастны к разработке атак, ФСБ указала США, Турцию, Грузию и Польшу.

«ФСБ России располагает возможностями по установлению конкретных лиц, организаций, а также реальных заказчиков, причастных к хакерским атакам на российскую инфраструктуру, и привлечению их к ответственности»,— заявили в спецслужбе.