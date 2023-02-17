Силовики заглянут в «Мешок»

В реестре ОРИ появился ещё один интересный участник — ООО «Интернет-аукцион» из Санкт-Петербурга, которому принадлежит популярнейший в Рунете интернет-аукцион «Мешок»:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109763

Скриншот с сайта Роскомнадзора:

У сервиса несколько сотен тысяч пользователей, в его VK-паблике более 20 тысяч подписчиков, а его его приложение на Google Play имеет более 100 000 скачиваний.

Для того, чтоб начать использовать сервис, в нём предусмотрена регистрация, для чего необходимо ввести свою электронную почту, регион и город проживания. При регистрации пользователь должен поставить «галочку» в графе «Согласие на обработку персональных данных», куда для тех продавцов, которые продают дорогие товары входят адрес эл.почты, ФИО, номер телефона, почтовый адрес, паспортные данные (все эти сведения могут быть взяты с продавцов для защиты от мошенничества). От обычных пользователей сервис требует только город и e-mail.



В «Политике обработки персональных данных» сказано, что «Мешок» может передавать персональные данные пользователей третьим лицам, если «передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры». На сайте есть также свой форум, где администрация обсуждает изменения в сервисе, а пользователи общаются как на аукционную, так и на свободную тематику.

Перечень товаров, которые выстапляют пользователи интернет-аукциона «Мешок» на продажу, весьма широк. Там можно приобрести монеты, книги, марки, пластинки, антиквариат, картины и многое другое, вплоть до радиоламп старых приемников. Некоторые лоты при желании можно отнести в разряд «экстремистских» (были уже такие прецеденты), хотя, конечно, это обычные коллекционные предметы, которыми ценители обмениваются и торгуют беспрепятственно по всему миру.

Ресурсы, которые вносятся в реестр ОРИ, получают ко всему прочему ещё и ряд обязанностей. Например, они должны сохранять информацю о всех действиях и взаимодействиях пользователей, передавая её ФСБ по первому требованию. С вступлением в силу «пакета Яровой», организаторы распространения информации также стали обязаны сохранять и передавать силовым органам всю пользовательскую переписку, их видео- и аудиозвонки. Поэтому мы рекомендуем своим подписчикам тщательно оценить все риски при использовании сервисов, которые внесены в соответствующий реестр.

UPD: С нами связался представитель компании и рассказал, что сервис ещё в день внесения уведомил своих пользователей о попадании в реестр ОРИ, что накладывает на него определенные обязательства, которые прописаны в статье 10.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Также мы исправили ещё несколько неточностей, которые были допущены в статье. Например, изначально в карточке Роскомнадзора был почему-то опубликован рабочий адрес в качестве контактного, хотя корректный — [email protected].

«Мешок» в разговоре с «Роскомсвободой» отметил, что регистрация в реестре ОРИ для компании — вынужденный шаг.

Мы благодарим компанию за своевременную обратную связь и конструктивный диалог!