Запущен сайт с рейтингом колоний и СИЗО

В России запущен сайт с рейтингом СИЗО и колоний. На данный момент в списке представлены учреждения ФСИН Москвы, Московской, Рязанской, Владимирской областей, Хабаровского и Красноярского края, а также Республики Дагестан.

Одним из инициаторов этого проекта выступил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, правозащитник и общественно-политический деятель Алексей Мельников. Вышеупомянутый рейтинг создан в рамках большого международного рейтинга тюрем «ЗинДан».

Мельников рассказал, что позже запустится и мобильное приложение, подчеркнув также, что в будущем планируется распространение проекта на весь мир. Для этого правозащитники рассчитывают привлечь к деятельности сайта зарубежных коллег.

По мнению Мельникова, цель проекта заключается в том, чтобы способствовать гуманизации правоохранительных и уголовно-исполнительных систем различных государств и в итоге привести мировое сообщество к «заключению (подписанию) международной хартии об общественном контроле».

На этом сайте все люди, причастные к пенитенциарной системе, могут обсуждать уровень соблюдения прав человека, сравнивать одно место с другим и обращаться к руководству учреждений и правозащитным организациям для решения тех или иных проблем.

На ресурсе также будут публиковаться нормативные документы, которые необходимы для жизнедеятельности заключенных и взаимодействия между ними и их родственниками.

«Идея, безусловно, интересная и, казалось бы, направленная на нужные обществу ориентиры — права человека, уважение и перевоспитание, но из-за поправок на российские реалии может обернуться очередной ересью а-ля „соцсоревнование в российских застенках“», – рассуждает уфимский правозащитник Владислав Юсупов.

По его мнению:

«Зеков станут бить точно не меньше, но теперь требуя от них неких положительных отчетов. Предположу, что в эту практику вовлекут родственников заключённых, от которых тоже будут требовать писать положительные отзывы об исправительных учреждениях под угрозой ухудшения их положения».

В октябре 2021 года Gulagu.net опубликовал кадры с пытками заключенных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке. Правозащитники заявили, что у них в распоряжении оказались 40 гигабайт видеозаписей пыток заключенных в российских колониях. Последний архив с записями пыток в тюрьмах в Красноярске (в 2016–2019 годах), Забайкалье и Приморском крае Gulagu.net выложил 14 декабря. Объем архива — 200 гигабайт. На основе публикаций Gulagu.net Следственный комитет завел 17 уголовных дел. Постов лишились несколько высокопоставленных сотрудников УФСИН.