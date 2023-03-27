На безопасность промышленного интернета вещей потратят 400 млн рублей

ФСТЭК получит из федерального бюджета в 2021-2024 гг. 400 млн руб. на создание отечественного ресурса об уязвимостях автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и промышленного интернета вещей. Об этом пишет CNews со ссылкой на федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».



Ресурс будет состоять из исследовательского стенда и банка данных угроз, и будет работать с критически важными, потенциально опасными и опасными производственными объектами. Целью его создания является информирование об уязвимостях пользователей указанных объектов.



Согласно федпроекту, предполагается следующий план работ по созданию данного ресурса. Сначала должен быть проведен анализ перспективных информационных технологий, планируемых к применению в АСУ ТП. Далее должен быть создан исследовательский стенд для проведения оценки защищенности перспективных технологий, планируемых к применению в АСУ ТП, и проведена оценка защищенности перспективных технологий, планируемых к применению.



После будут разработаны рекомендации по повышению защищенности информационных технологий, планируемых к применению в АСУ ТП, затем планируется проведение опытной эксплуатации раздела банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России и принятие его в эксплуатацию. Также должна быть создана и апробирована база знаний, необходимая специалистам для проведения контроля за обеспечением уровня защищенности (аудита безопасности) АСУ ТП.



Конкурс на создание Ресурса с уязвимостями уровня АСУ ТП и промышленного интернета вещей ФСТЭК провел в 2021 г. Победителем стал подведомственный ФСТЭК «Государственный научно-исследовательский институт проблем технической защиты информации» (ГНИИПТИ), сумма контракта составила 300 млн руб. Работы должны быть завершены до конца 2023 г.