G20 анонсировала концепцию систем цифровой госинфраструктуры

В индийском Бангалоре недавно прошла встреча министров цифровой экономики стран Большой Двадцатки (G20), а также ещё нескольких приглашённых государств. По сообщениям СМИ, приглашённые страны и участники «Двадцатки» продемонстрировали абсолютный консенсус в отношении концепций и применения цифровой общественной инфраструктуры, кибербезопасности и цифровых навыков — трёх приоритетных областей.

Было предложено разработать концепцию систем цифровой государственной инфраструктуры, включающую три элемента:

Технологии в виде взаимосвязанных и повторно используемых цифровых систем и приложений, которые могут применяться в разных областях.

Стандарты управления, закрепляющие права человека, защиту персональных данных и интеллектуальной собственности.

Сообщество субъектов частного сектора и гражданского общества, которое будет эффективно сотрудничать между собой в данной сфере.

Издание SecutiryLab отмечает, что концепция описана как принципы создания надёжной, инклюзивной и устойчивой цифровой госинфраструктуры, и подробно все ей тезисы изложены в итоговом документе встречи.

На встрече министров также был предложен набор «Высокоуровневых принципов для поддержки бизнеса в обеспечении безопасности, жизнестойкости и доверия к цифровой экономике». В этом документе подчёркиваются методы улучшения потенциала частного сектора в области информационной безопасности для защиты цепочек поставок, повышения устойчивости критически важных служб и поощрения механизмов возмещения ущерба организациям, пострадавшим от кибератак.



Ещё одним плодом встречи стал «Инструментарий по киберообразованию и киберосознанию детей и молодежи» — результат исследования о том, как минимизировать риски, с которыми молодые люди сталкиваются в Интернете.



Инструментарий рекомендует пять подходов для рассмотрения директивными органами, разрабатывающими инициативы по киберообразованию и повышению осведомлённости детей и молодёжи:

Классификация рисков и ответных мер по возрастным группам;

Инвестирование в системы реагирования, направления и поддержки;

Внедрение подхода с участием нескольких заинтересованных сторон на протяжении всего процесса принятия решений;

Содействие глобальному сотрудничеству для обеспечения безопасности детей в Интернете;

Признание решающей роли бизнеса и онлайн-платформ.

Таким образом, на встрече G20 в Индии был сделан очередной шаг в сторону выработки глобальных подходов к созданию безопасной и инклюзивной цифровой среды.



Хотя принятые документы и носят рекомендательный характер, отмечает SecurityLab, они демонстрируют растущее понимание того, что вызовы цифровизации требуют объединения усилий правительств, бизнеса и гражданского общества, чтобы новые технологии работали на благо человечества.