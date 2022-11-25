Великобритания ввела ограничения на китайские камеры наблюдения в правительственных зданиях

Великобритания вводит ограничения на использование оборудования китайского производства, разработанного для наблюдения. Это коснётся наиболее чувствительных объектов, включая правительственные здания, поскольку такое оборудование, по мнению властей, несёт риски для государственной безопасности.

«Анализ показал, что в свете угрозы для Великобритании и постоянно растущих возможностей этих систем, включая подключение к Интернету, необходимы дополнительные рычаги контроля», – заявили в правительстве.

Предписание касается камер, выпущенных компаниями, которые, по мнению британцев, могут поставлять результаты наблюдений своему правительству. От министерств, в частности, потребовали отключить такие устройства от базовых компьютерных сетей, а также рассмотреть полный отказ от подобного оборудования.

Ранее парламентарии призывали ввести запрет на продажу и использование камер производства китайских компаний Hikvision и Dahua.

В свою очередь, Hikvision опровергла предположения о том, что она представляет угрозу для национальной безопасности Великобритании. Компания надеется на взаимодействие с британскими официальными лицами, что помогло бы разъяснить сложившуюся ситуацию. Hikvision считает происходящее недоразумением, поскольку она всего лишь производит оборудование и не имеет доступа к видеоданным конечных пользователей, а также не может передавать их третьим лицам.

В июле текущего года группа защиты конфиденциальности Big Brother Watch заявляла, что большинство британских государственных органов используют камеры наблюдения Hikvision или Dahua. В ряде правительственных ведомств, включая министерства внутренних дел и бизнеса, камеры Hikvision использовались на фасадах построек.