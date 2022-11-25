Нужна юр.помощь?
Новости
25 November 2022

Великобритания ввела ограничения на китайские камеры наблюдения в правительственных зданиях

Лондон считает, что они могут представлять угрозу национальной безопасности и должны быть отключены от базовых компьютерных сетей, связанных с государством; сами же китайские компании опровергают опасения британских властей.
Фото: Wikipedia

Великобритания вводит ограничения на использование оборудования китайского производства, разработанного для наблюдения. Это коснётся наиболее чувствительных объектов, включая правительственные здания, поскольку такое оборудование, по мнению властей, несёт риски для государственной безопасности.

«Анализ показал, что в свете угрозы для Великобритании и постоянно растущих возможностей этих систем, включая подключение к Интернету, необходимы дополнительные рычаги контроля», – заявили в правительстве.

Предписание касается камер, выпущенных компаниями, которые, по мнению британцев, могут поставлять результаты наблюдений своему правительству. От министерств, в частности, потребовали отключить такие устройства от базовых компьютерных сетей, а также рассмотреть полный отказ от подобного оборудования.

Ранее парламентарии призывали ввести запрет на продажу и использование камер производства китайских компаний Hikvision и Dahua.

В свою очередь, Hikvision опровергла предположения о том, что она представляет угрозу для национальной безопасности Великобритании. Компания надеется на взаимодействие с британскими официальными лицами, что помогло бы разъяснить сложившуюся ситуацию. Hikvision считает происходящее недоразумением, поскольку она всего лишь производит оборудование и не имеет доступа к видеоданным конечных пользователей, а также не может передавать их третьим лицам.

В июле текущего года группа защиты конфиденциальности Big Brother Watch заявляла, что большинство британских государственных органов используют камеры наблюдения Hikvision или Dahua. В ряде правительственных ведомств, включая министерства внутренних дел и бизнеса, камеры Hikvision использовались на фасадах построек.

слежка Китай Великобритания видеокамеры

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Москва расширяет возможности «умного» видеонаблюдения на дорогах
Коронавирус ускорил развитие системы распознавания лиц
Пентагон: Китай распространяет технологии цифровой слежки авторитарным режимам
МВД Великобритании тестирует веб-шпионаж с помощью провайдеров
Данные миллионов граждан Австралии, Великобритании и США попали в руки китайской разведки
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (предпочтительнее Telegram)

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности