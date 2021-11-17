Первыми геномную базу россиян пополнят данные сотрудников «Роснефти»

В России создадут базу геномов 100 000 граждан страны, первыми добровольными участниками исследований станут сотрудники компании «Роснефть», заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий с участием президента РФ Владимира Путина:

«На первом этапе основным результатом станет создание базы данных на 100 000 полногеномных последовательностей россиян, расположенной на серверах, находящихся в России. Для этого будет проведено масштабное добровольное популяционное исследование. Мы начнём с собственных сотрудников, что позволит определить референсные геномы для разных народов России».

Открыв совещание, Путин предложил оценить открытую два года назад специальную программу, нацеленную на развитие генетических технологий.

«Предлагаю сегодня оценить достигнутые результаты. Безусловно, важнейшая тема — это генетическая информация, и в первую очередь нужны законодательные механизмы, которые обеспечат права граждан, регламентируют вопросы получения, использования, защиты генетических данных человека и его семьи, в том числе будущих поколений, разумеется. Специалисты понимают, о чем идёт речь», — сказал Путин.



В конце апреля прошлого года ВВС сообщала, что Мария Воронцова, которую в СМИ называют старшей дочерью Путина, может стать куратором проекта создания нового центра генетических исследований. Центр планируется построить на Воробьевых горах рядом с долиной МГУ (этим проектом занимается Катерина Тихонова — по версии СМИ, младшая дочь Путина). Рабочее название проекта — «Геном россиян». Организация сосредоточится на секвенировании (полном генетическом анализе) жителей России.

Для реализации проекта была создана АНО «Развитие генетических технологий». Её учредила «Роснефть» в рамках соглашения о сотрудничестве, которое в начале марта подписали глава нефтяной компании Игорь Сечин и вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По данным ВВС, «Роснефть» планирует тратить на развитие этой АНО 200 млн долларов в год. Сечин возглавит наблюдательный совет АНО, в состав которого также могут войти вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Фурсенко и Мария Воронцова.