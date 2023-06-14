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Новости
14 June 2023

В Свердловской области внедряют систему отслеживания миграции жителей

Данные сервиса, разработкой которого займётся «Ростелеком», местные власти используют для учёта количества жителей на территории, а также для принятия своевременных решений по развитию транспортной, экономической и социальной инфраструктуры.

Министерство цифрового развития и связи Свердловской области внедрит новый модуль геоинформационной системы, позволяющий отслеживать миграционные потоки в области, сообщается на сайте областного правительства. Эти данные «помогут своевременно принимать решения по развитию транспортной, экономической, социальной инфраструктуры исходя из количества жителей в территории».

Разработкой сервиса займется компания «Ростелеком». Заказчиком работ выступает правительство Свердловской области. Силами провайдера будет создан программно-аппаратный модуль «Анализ геоданных». Он станет частью региональной геоинформационной системы (РГИС), которая сейчас активно наполняется.

«Геоинформационная система — это один из важных инструментов цифровой трансформации региона, которую мы ведем по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Ее внедрение повысит эффективность управления социально-экономическим развитием области за счет формирования единого, полного, непротиворечивого информационного пространства Свердловской области. В базе системы находится уже 150 слоев информации. Новый модуль поможет на основе агрегированных статистических данных анализировать суточную и сезонную миграцию жителей области и на их основе принимать управленческие решения», –  цитирует департамент министра цифрового развития и связи региона Михаила Пономарькова.

Внедрение данного механизма служит достижению целей нацпроекта «Цифровая экономика» в сфере государственного управления, добавили в департаменте.

«Наша команда создаст и развернет программно-аппаратный модуль. Он будет обрабатывать данные о численности населения Свердловской области и его перемещении по территории региона. Полученная информация отразит изменение количества жителей в зависимости от времени, целей и условий пребывания на Среднем Урале. Гибкие настройки сервиса позволят изменять фильтры в зависимости от потребностей правительства», – сказал вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин.

Ростелеком слежка за пользователями ГИС Свердловская область геослежка

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