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12 January 2022

Немецкую полицию уличили в нецелевом использовании антиCOVID-приложения

Программа Luca, созданная для борьбы с пандемией — наблюдения за контактами в барах и ресторанах, была применена для розыска свидетелей по делу о гибели мужчины, что вызвало экспертную критику, а политики заявили, что такие злоупотребления подрывают общественное доверие.

На днях полиция в Германии подверглась критике за использование приложения, созданого для отслеживания контактов в барах и ресторанах в рамках борьбы с пандемией, после того, как применила его при расследовании преступления.

В конце ноября прошлого года в городе Майнц мужчина разбился насмерть после выхода из ресторана, в связи с чем полицией было возбуждено дело. В поисках возможных свидетелей правоохранители использовали данные из приложения, известного как Luca, которое было разработано для посетителей кафе и ресторанов, чтобы регистрировать время, проведенное там, и таким образом можно было отслеживать вероятное распространение коронавируса.

Luca записывает время, проведенное в заведении, а также полное имя посетителя, адрес и номер телефона. Пользователи вводят свои личные данные в приложение, затем они могут отсканировать QR-код в ресторане или на мероприятии и выйти из системы, когда уйдут.

В случае положительного результата теста на COVID-19 местным органам здравоохранения будет легче выявлять и предупреждать людей, которые могли подвергнуться воздействию вируса.

Использование приложения Luca и ему подобных облегчило часть работы с документами для ресторанов, баров и организаторов мероприятий, которым на ранних стадиях пандемии требовалось, чтобы клиенты записывали свои контактные данные на листах бумаги.

Все проводимые в приложении действия подпадают под строгие законы Германии о защите данных, однако полиции и местной прокуратуре удалось получить у муниципальных органов здравоохранения в рамках расследования по делу в Майнце доступ к информации о 21 человеке, посещавшем ресторан одновременно с погибшим мужчиной.

После поднявшейся волны общественного возмущения прокуратура принесла извинения причастным к инциденту людям, а местное ведомство по защите данных начало расследование.

«Мы осуждаем злоупотребление данными Luca, собранными для защиты от заболеваний», — говорится в заявлении компании culture4life, разработавшей приложение. Они также добавили, что получали частые запросы данных от властей, которые обычно отклонялись.

Члены правящей коалиции Германии, в которую входят социал-демократы, "Зеленые" и свободные демократы, также выразили обеспокоенность по этому делу.

Константин фон Нотц, высокопоставленный политик от партии "Зеленых", предупредил, что злоупотребление приложением может подорвать общественное доверие.

«Мы не должны допускать, чтобы вера в цифровые приложения, которые являются важным инструментом в борьбе с COVID-19, исчезла», — сказал он.

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