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2 сентября 2021

GetContact теперь обязан хранить и передавать спецслужбам данные пользователей

В 2018 году данное приложение, предназначенное для идентификации абонентов и блокировки спама, смогло вырваться в лидеры по скачиваниям в России, и в настоящий момент, по словам самого сервиса, их количество по всему миру достигло 150 миллионов.

Проводя мониторинг реестра организаторов распространения информации (ОРИ), мы обнаружили там популярный сервис по идентификации абонентов и блокировке телефонного спама GetContact. Входящие в данный реестр сервисы по российскому законодательству обязаны собирать, хранить и делиться пользовательскими данными со спецслужбами по их запросам:

reestr.rublacklist.net/distributor/109715

 

В начале 2018 года «приложение-шпион», как его охарактеризовали СМИ, вырвалось на первое место по популярности в российском App Store, а в Google Play оно на некоторое время заняло 4-е место.

GetContact объединяет базу контактов пользователя с контактами других подписчиков приложения. Это, в частности, позволяет узнать, кто звонит вам с незнакомого номера, не внесенного в телефонную книгу. Введя в строку поиска номер телефона, можно определить, кому этот номер принадлежит, – если он есть в контакт-листах других пользователей GetContact.

Для работы GetContact просит предоставить доступ к списку контактов, которые загружаются на сервер компании. Таким образом пользователь передаёт компании не только свой номер, но и все контакты (номера и имена), которые сохранены у него в телефоне.

В том же году на сервис обратил внимание Роскомнадзор, поначалу не рекомендовавший россиянам использовать данную программу, поскольку «недобросовестные разработчики таких приложений могут продать собранные данные коллекторам, мошенникам и другим лицам». Но после того, как владельцы сервиса дали «добро» на перенос данных россиян на территорию России, претензии к GetContact из новостной повестки госорганов словно испарились. Правда, ряд экспертов продолжает высказывать сомнения насчёт безопасности подобного рода сервисов.

Хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России требует редакция закона о персональных данных, действующая с 1 сентября 2015 г. (федеральный закон 242-ФЗ). Под персональными имеются в виду все данные о российских гражданах, которые используются при регистрации на сайтах, совершении покупок в сети, пересылке почтовых сообщений и т. п. Но гораздо более жёсткие требования российское законодательство накладывает на ОРИ, внесённые в соответствующий реестр. Соглано федеральным законам 97-ФЗ и 374-ФЗ (последний носит также неформальное название «пакет Яровой»), участники реестра ОРИ обязаны сохранять и передавать по первому требованию ФСБ данные о всех действиях и взаимодействиях пользователей, а также всю их переписку, включая текстовые сообщения, фото, видео и звонки.

Сервис GetContact продолжает оставаться популярным в России. В 2020 году приложение вошло в тройку самых скачиваемых, а на данный момент, как сообщает сам сервис, во всём мире количество скачиваний у него достигло 150 миллионов.

 

 

На официальном сайте в разделе «Политика конфиденциальности» GetContact указывает весь спектр собираемой с согласия пользователя, а также самим сервисом автоматически информации, и это достаточно внушительный перечень. Сервис признаётся, что может передавать пользовательские данные «любому компетентному правоохранительному органу, регулятивному, правительственному органу власти, суду или другой третьей стороне, которой, как мы полагаем, необходимо раскрыть такие данные».

Исходя из вышеприведённых фактов, мы советуем всем пользователям данного сервиса оценить риски, после чего принять решение о целесообразности его дальнейшего использования.

Роскомнадзор 242-ФЗ слежка за пользователями ФСБ приложения 374-ФЗ 97-ФЗ организатор распространения информации GetContact

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