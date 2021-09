GetContact теперь обязан хранить и передавать спецслужбам данные пользователей

Проводя мониторинг реестра организаторов распространения информации (ОРИ), мы обнаружили там популярный сервис по идентификации абонентов и блокировке телефонного спама GetContact. Входящие в данный реестр сервисы по российскому законодательству обязаны собирать, хранить и делиться пользовательскими данными со спецслужбами по их запросам:

reestr.rublacklist.net/distributor/109715

В начале 2018 года «приложение-шпион», как его охарактеризовали СМИ, вырвалось на первое место по популярности в российском App Store, а в Google Play оно на некоторое время заняло 4-е место.

GetContact объединяет базу контактов пользователя с контактами других подписчиков приложения. Это, в частности, позволяет узнать, кто звонит вам с незнакомого номера, не внесенного в телефонную книгу. Введя в строку поиска номер телефона, можно определить, кому этот номер принадлежит, – если он есть в контакт-листах других пользователей GetContact.

Для работы GetContact просит предоставить доступ к списку контактов, которые загружаются на сервер компании. Таким образом пользователь передаёт компании не только свой номер, но и все контакты (номера и имена), которые сохранены у него в телефоне.

В том же году на сервис обратил внимание Роскомнадзор, поначалу не рекомендовавший россиянам использовать данную программу, поскольку «недобросовестные разработчики таких приложений могут продать собранные данные коллекторам, мошенникам и другим лицам». Но после того, как владельцы сервиса дали «добро» на перенос данных россиян на территорию России, претензии к GetContact из новостной повестки госорганов словно испарились. Правда, ряд экспертов продолжает высказывать сомнения насчёт безопасности подобного рода сервисов.

Хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России требует редакция закона о персональных данных, действующая с 1 сентября 2015 г. (федеральный закон 242-ФЗ). Под персональными имеются в виду все данные о российских гражданах, которые используются при регистрации на сайтах, совершении покупок в сети, пересылке почтовых сообщений и т. п. Но гораздо более жёсткие требования российское законодательство накладывает на ОРИ, внесённые в соответствующий реестр. Соглано федеральным законам 97-ФЗ и 374-ФЗ (последний носит также неформальное название «пакет Яровой»), участники реестра ОРИ обязаны сохранять и передавать по первому требованию ФСБ данные о всех действиях и взаимодействиях пользователей, а также всю их переписку, включая текстовые сообщения, фото, видео и звонки.

Сервис GetContact продолжает оставаться популярным в России. В 2020 году приложение вошло в тройку самых скачиваемых, а на данный момент, как сообщает сам сервис, во всём мире количество скачиваний у него достигло 150 миллионов.

🌍 Getcontact has been downloaded 150 million times. Thank you all!



🇷🇺 Getcontact был скачан 150 миллионов раз. Огромное всем вам спасибо!



🇺🇦 Getcontact було завантажено 150 мільйонів разів. Щиро дякуємо вам!



🇹🇷 Getcontact 150 milyon kez indirildi. Herkese çok teşekkürler! pic.twitter.com/tlwSonDo8N