Апрель'2022: россиян всё чаще наказывают за критику государства

Апрельский дайджест преследований пользователей Рунета за высказывания продемонстрировал прогнозируемый рост наказаний за нелестное мнение о властях, которое россияне озвучивали в соцсетях, мессенджерах и даже по телефону. Взяв резкий старт ещё в марте текущего года, закон о запрете распространения «недостоверных сведений о Вооружённых силах России» не сбавлял темпа в апреле, причём суды после начала так называемой «спецоперации» значительно сократили время на рассмотрение дел об административных правонарушениях, поэтому на момент середины апреля журналисты и правозащитники обнаружили уже более трёхсот рассмотренных дел по ст.20.3.3 КоАП (с момента вступления закона в силу), а уголовных делпо новой статье 207.3 УК РФ правозащитники к двадцатым числам месяца насчитали 38. На сегодняшний день эти цифры снова выросли, поскольку дела возбуждаются по всей стране — новости об этом появляются чуть ли не ежедневно.

Однако «поклёп на армию», безусловно, далеко не единственный повод, по которому россиян штрафовали или даже отправляли под арест. Власти не забывали привлекать к ответственности за «реабилитацию нацизма», «пропаганду наркотиков», размещение материалов, признанных экстремистскими, и за другие правонарушения в Сети.

В Кирове Следственный комитет возбудил на дьякона Церкви Иоанна Предтечи Дмитрия Баева дело по пункту «д» части 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»).

Священник зарепостил во «ВКонтакте» публикацию из Telegram-канала «Клирик» о потерях российских войск во время «спецоперации», основываясь на публичных данных разведки США. После этого ему пришлось оставить свой приход и уехать из России вместе с семьёй.

Тверской суд Москвы назначил 15 суток ареста бывшему редактору студенческого журнала DOXA Наталье Тышкевич. В публикации от 2017 года якобы было изображение с символикой «Украинской повстанческой армии», признанной в РФ экстремистской организацией. Как отмечает DOXA, на изображении был официальный герб Украины — трезубец.

В Москве экс-редакторку DOXA Наташу Тышкевич арестовали на 15 суток. По данным адвоката, это наказание «за пост 2017 года». Сама Тышкевич говорила, что в нем была «демонстрация украинского трезубца».



Тышкевич задержали вчера после суда. pic.twitter.com/coUaHA5siL — «Бумага» (@paperpaper_ru) April 2, 2022

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде бывшему волонтеру штаба Навального Нермину Юсуфовичу. Следствие ходатайствовало о взятии обвиняемого под стражу, однако прокурор не поддержал это требование. Судья разрешила Юсуфовичу выйти под подписку о невыезде, но запретила ему пользоваться телефоном и компьютером, пока идет следствие. По версии следствия, Юсуфович в социальной сети распространил пост с изображением рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга. Обвиняемому вменяют статью о реабилитации нацизма. При этом следователи и судья не показали ему и его адвокату скриншот поста. Адвокат Султан Ишмуратов полагает, что скорее всего Юсуфович не является автором поста.

Информационно-аналитический центр «Сова» уточняет, что следствие вменяет ему загрузку провокационного фото на сайт проекта «Бессмертный полк» под ником «Олександр Клац».

Напомним, летом прошлого года Мосгорсуд признал ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями.

Депутат омского горсовета Дмитрий Петренко, в отношении которого расследуется уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) арестован на семь суток за демонстрирование нацистской или экстремистской символики. Его признали виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ — запрещенную информацию он распространил в Telegram-канале. Куйбышевский суд Омска избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28 мая — общаться с фигурантами дела, пользоваться средствами связи, посещать публичные собрания, делать заявления через СМИ по данному уголовному делу и др.

В Омске за демонстрацию нацистской символики арестован независимый депутат Дмитрий Петренко. В своем телеграм-канале он сравнил букву Z с шевроном полицейской дивизии СС. https://t.co/mDZ2qLDhxp — Сибирь.Реалии (@sibrealii) April 7, 2022

Новосибирский десятиклассник Евгений Фокин стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооружённых сил РФ из-за комментария в Telegram-канале «Коалиция Новосибирск-2020».

В Новосибирске ОМОН и полицейские Центра «Э» (отдел по борьбе с экстремизмом МВД) провели обыски у активистки и члена профсоюза «Альянс учителей» Ирины Толмачевой. Её обвиняют по уголовной статье о распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах. Это первое в России уголовное дело за комментарий под постом, утверждает «Сибирь.Реалии».

«Я подписала документ, что не должна разглашать тайны следствия. Скажу так: там не было вражды или каких-то слов о том, что я ненавижу полицию или армию. Рассуждения о ситуации в Украине и ее влиянии на численность силовиков», – говорит Толмачева.

https://t.co/LyDYMhPPvo Спасибо СибРеалиям за освещение моей истории. Сейчас вспоминаю этот ужас и только 2 слова на уме - боль и страх. Боль и страх! Ни один поступок в интернете не может быть наказан таким образом. Я не заслужила этого. Я боюсь стука до сих пор. — Ирина Толмачева (@irinatolma4eva1) April 9, 2022

46-летнего жителя Копейска (Челябинская область) оштрафовали за пост в соцсети «ВКонтакте», в котором он высказался о событиях в Украине. Какой именно пост копейчанина Петра Боровинских нарушил законодательство, в судебном протоколе озвучено не было. Как рассказали в ГУ МВД региона, в своем сообщении мужчина «дискредитировал Вооруженные силы Российской Федерации». В пресс-службе Копейского городского суда сообщили, что копейчанина оштрафовали на 45 тысяч рублей. Петр Боровинских и его адвокат Андрей Лепёхин намерены обжаловать решение суда.

Полиция Набережных Челнов повторно возбудила административное дело в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по обвинению в пропаганде наркотиков. Оно уже зарегистрировано в Набережночелнинском городском суде. Рассмотрение дела по существу намечено на 5 мая текущего года.

К слову, за неудаление YouTube-видео, в котором власти обнаружили наркотический подтекст, уже оштрафован Google.

Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление клипа Моргенштерна «Розовое вино» с пропагандой наркотиков — НТВ (@ntvru) April 28, 2022

Председатель инфокомитета Госдумы Александр Хинштейн открыл охоту на инакомыслящих. Он обратился в Генпрокуратуру по поводу постов главы Красносельского муниципального округа Елены Котёночкиной в Facebook:

«Заявление <...> Котёночкиной о том, что «Россия - фашистское государство», не частный случай, а система. Эта соратница гр-на Яшина (он тоже есть на видео) активно и регулярно выступает с откровенных антироссийских позиций, не скрывая своих симпатий».

Далее депутат-единоросс перечислил три случая, когда мундеп позволила себе критику российских властей, а также озвучила свои симпатии в отношении президента Украины Зеленского. «Считаю, что все основания для привлечения Котёночкиной к уголовной ответственности — налицо. Статья 207.3 УК РФ (фейки) у неё, как говорил Глеб Жеглов, просто на лбу отпечатана», – констатировал Хинштейн.



В Генпрокуратуре ему сообщили, что по этим и другим аналогичным постам, написанным столичным муниципальным депутатом Еленой Филиной, а прокуратура Москвы уже провела проверка. «Предварительно — признаки уголовного преступления в действиях Филиной усматриваются», – сообщили ему в надзорном ведомстве. Позже он добавил, что по мнению московских прокуроров, в заявлениях и выступлениях Е.Котеночкиной все признаки уголовного преступления по п. «д» ч.2 ст. 207.3 УК РФ (фейки о Вооружённых Силах). Соответствующее постановление, вынесенное 1-м зам.прокурора города, направлено в столичное управление СКР в порядке ст. 37 УПК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении главы МО «Красносельский».



Между тем, в комментариях под постами Котёночкиной собрались провластно настроенные пользователи и, несмотря на запрет в России компании Meta и блокировки Facebook, пишут ей угрозы с намёком на уголовное преследование.

Позже политик Илья Яшин сообщил, что в Красносельском совете депутатов города Москвы проходит обыск. Ранее, по его словам, обыск прошел в квартире одного из депутатов округа Алексея Горинова, который был увезён на допрос в Следственный комитет.



Илья Яшин предположил, что обыски могут быть связаны с антивоенными высказываниями депутатов округа. «Мне известно, что в прокуратуру против нас было направлено сразу несколько доносов, в том числе от имени депутатов Госдумы Хинштейна и Леонова, а также от имени редакции "Момент истины". Так что мы к подобному развитию событий были готовы»,— написал он в своем Telegram-канале.



Обыски также прошли в квартире депутата Елены Котеночкиной. По некоторым данным, Котёночкина сейчас находится в Армении.

«Уголовное дело возбуждено по доносу двух депутатов Госдумы: Олег Леонов (фракция «Новые Люди») и Александр Хинштейн («Единая Россия»)», – сообщил Илья Яшин. Ему также позвонили из Уголовного розыска и предложили добровольно прийти на допрос.

Сейчас Котёночкина объявлена в международный розыск, а Горинову предъявили окончательное обвинение по статье о «фейках» про российскую армию. Следствие считает, что он использовал свое служебное положение, чтобы дискредитировать российских военных: во время заседания совета депутатов политик назвал «спецоперацию» войной и говорил о гибели детей в Украине.

Суд в Химках назначил ещё 10 суток экоактивисту Алексею Дмитриеву. Это уже четвертое дело на активиста, которого задержали в начале марта. Алексею Дмитриеву вменили ст. 20.3.1 — за пост в Instagram, который якобы содержал «лингвистические признаки унижения человеческого достоинства президента РФ Владимира Путина».

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману 50 тысяч штрафа по статье о «дискредитации» российских военных. На этот раз поводом стал твит Ройзмана: «<Спецоперация> с Украиной, страшная, нелепая и бездарная – самая подлая, позорная и несправедливая в истории России». Адвокат Ройзмана Юлия Федотова подала апелляцию.

Позже на Ройзмана составили ещё один протокол по ст. 20.1.3 КоАП (неуважение к власти) за комментарий под новостью с высказыванием главы МИД Сергея Лаврова.

Городской суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя Георгия Громады, который обвинялся в оправдании нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Так, за размещение фотографии военного преступника Петра Краснова на сайте «Бессмертного полка» Громада получил 300 часов обязательных работ. Приговор, вынесенный мужчине, стал первым в регионе в рамках аналогичных дел.

Георгий Громада признал себя виновным и просил рассмотрения дела в особом порядке, но гособвинение выступило против. Дело слушалось в общем порядке. На суде показаний Георгий Громада не давал. В ходе предварительного следствия объяснял, что ему стало обидно: на парад перед 9 Мая тратятся огромные деньги, а ветераны живут в нищете. В отместку он решил разместить фото Петра Краснова на сайте «Бессмертного полка».

Житель Йошкар-Олы Сергей Мамаев разместил у себя на странице в соцсетях пост рэпера Фэйса, после чего полицейские составили на него протокол о дискредитации российской армии. Его страничку во «ВКонтакте» оперативно заблокировали по решению Генпрокуратуры.



По решению Йошкар-олинского городского суда мужчине предстоит выплатить штраф в размере 30 000 рублей. Своей вины Мамаев не признал.

Петербургскому блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма, суд разрешил пользоваться интернетом до суда. «Друзья! Случилось чудо — суд наконец-то разрешил мне пользоваться интернетом. Надеюсь, что вы меня ещё не забыли», — написал он, добавив, что никогда еще «не чувствовал себя таким свободным». Ранее блогера отпустили из СИЗО, избрав в качестве меры пресечения запрет определенных действий, в том числе на пользование интернетом.



Блогера обвиняют в оправдании терроризма из-за исполнения провокационной песни о теракте на Дубровке, при этом следствие настаивает, что песню блогер исполнил на стриме в 2018 году, однако сам Юрий Хованский утверждает, что это произошло еще в 2012 году на закрытом стриме.

Суд назначил первый штраф по новой статье о призывах к санкциям против России, его получил житель Москвы Владислав Ариничев, обнаружил ЧТД. Мужчина якобы призывал к «осуществлению иностранными государствами мер ограничительного характера из-за спецоперации». Сам Ариничев уточнил ЧТД, что штраф составил 35 тысяч рублей, а назначили его за видеоролик на YouTube, в котором он говорил о санкциях. «Я бы не хотел сейчас повторять оттуда формулировки, но они были максимально жесткие. Сейчас видео скрыто», — сказал Ариничев.

Силовики задержали жителя Нижнего Тагила, разместившего фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка». 19-летний юноша совершил правонарушение в 2020 году, Однако он избежит привлечения к ответственности по статье «Реабилитация фашизма» из-за того, что на момент совершения преступления не достиг совершеннолетия. Молодого человека отпустили, но прежде он принес извинения на камеру.



По данным 66.RU, в деле может появиться второй фигурант. В рамках расследования уже проведено несколько обысков. Длительность расследования правоохранители объясняют тем, что «шутники» использовали посторонние аккаунты и подменяли IP-адреса.

В Москве за «дискредитацию ВС РФ» был задержан журналист Евгений Левкович. Позже его отпустили «с административкой о дискредитации главнокомандующего». Журналист в своём Facebook сообщил:

«О том, что происходило в полиции, обещал не рассказывать, а обещания надо выполнять».

Андрея Боровикова этапировали в ИК-7 (Лесная Речка, Архангельск). Там он находился до повторной апелляции по делу о распространении порнографии из-за репоста песни группы Rammstein - "Pussy". Напомним, судебная коллегия по уголовным делам сократила срок политическому активисту до 2 лет и 3 месяцев. Тоже самое сделал областной суд в июне 2021 года, но решение было отменено в кассации. Также в апреле с Боровикова сняли обязательство выплатить 64 тысячи рублей за экспертизу, которая вошла в материалы дела.

Вологодский активист и политик Евгений Доможиров сообщил о получении шести вызовов на составление простоколов по делу о дискредитации Вооружённых сил РФ. «Говорить правду, и даже открывать рот, в России окончательно запретили», – заявил он.

Как позже выяснилось, полицейские обвинили его в поклёпе на армию из-за поста о немецком антивоенном движении. 5 марта Евгений Доможиров рассказал во «Вконтакте» о студентке Софи Шолль, которая в 1942 году вступила в антифашистское движение «Белая роза» в Германии. Она раздавала антивоенные листовки, за что ее расстреляли. Под постом Доможиров высказался против спецоперации в Украине. Полицейские составили на него протокол лишь в апреле.

Кроме этого состоялось обжалование решения Вологодского горсуда о распространении нацистской символики, «которую не удалось обнаружить в ходе просмотра указанного в деле интернет-ресурса», но Вологодский облсуд оставил решение без изменения.

Напомним, сайт Евгения Доможирова в начале апреля подвергся военной цензуре, ради чего Генпрокуратуре пришлось даже вынести отдельное решение.

Пензенского активиста Альберта Герасимова полицейские задержали на работе в шиномонтаже. Правоохранители нашли в его посте дискредитацию Вооруженных сил России.

Олега Петровича-Белкина, 10 лет преподававшего на кафедре теории и истории международных отношений Российского университета дружбы народов (РУДН), вынудили уволиться. Петрович-Белкин преподавал дисциплины, связанные с историей и внешней политикой стран Европы и США. Также преподаватель ведет политический ютуб-канал «За перемены», на котором высказывался в том числе и против «спецоперации» в Украине. После 24 февраля он покинул страну и договорился с заведующим кафедрой Денисом Дегтеревым провести оставшиеся в семестре занятия дистанционно. Однако после консультаций с руководством Дегтерев запретил ему преподавать онлайн, намекнув на угрозу «увольнения по статье», а заместительница завкафедрой Наталья Ивкина обзвонила студентов Петровича-Белкина и предупредила, что посещение его занятий дистанционно будет считаться «прогулом».

Барнаульский суд признал члена федерального бюро «Яблока» Александра Гончаренко виновным в «дискредитации» вооруженных сил РФ и наложил на него штраф в 30 тысяч рублей. Но пост из соцсетей, который оказался в административном протоколе, был опубликован еще до введения этой статьи КоАП.

Экс-координатор челябинского штаба Навального Алексей Табалов покинул Россию. В своём Facebook он назвал это эвакуацией, а причиной отъезда стал арест экс-координатора уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой, на которую дал показания Арслана Нигаматьянова, и часть показаний была дана на Табалова тоже:

«В момент прочтения этого пятнадцатистраничного протокола до меня дошло, что я принял правильное решение — основная часть показаний в протоколе была дана на меня. На Лилию там было гораздо меньше и не так подробно. Вся «история» в протоколе была искусно подведена под заданные условия — уголовную статью об организации экстремистского сообщества. Так что вспоминая меня, помните и Арслана, благодаря действиям которого все это и произошло. Уезжая, я еще надеялся вернуться. Через полгода, может быть, год. Учитывая происходящее в России и с Россией сейчас, у меня нет возможности вернуться из-за моей антивоенной и правозащитной деятельности, которую теперь можно легко подвести еще под ряд новоиспеченных уголовных статей. Я к этому не готов. Я — не Алексей Навальный, я не обладаю таким самопожертвованием как он, мое чувство самосохранения гораздо выше, я не хочу отдавать 5-10-15 лет своей жизни тюрьме и путинским вурдалакам».

По ходатайству следствия владелец «Листка» Сергей Михайлов заключен под стражу. Такую меру пресечения ему избрал Горно-алтайский городской суд. Михайлову предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии на Украине.



«По версии следствия, в марте и апреле 2022 года Михайлов в сети Интернет и в печатном издании опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции Вооруженными силами Российской Федерации на территории Украины, тем самым публично дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в сообщении СУСК.



Защита уже обжаловала заключение его под стражу.

В отношении сотрудника администрации Элисты Алтана Очирова возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации про российскую армию (п. «а» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

По данным следствия, житель Элисты «используя свой служебный компьютер и интернет, создал телеграм-канал», в котором публиковал «под видом достоверных сообщений заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил РФ». Отмечается, что публикации «сопровождались оскорбительными высказываниями в адрес военнослужащих».

Суд Элисты отправил Очирова в СИЗО на два месяца.

Сотрудника мэрии Элисты арестовали по делу о «распространении фейков» о действиях ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК).



По версии следствия, Алтан Очиров вел со служебного компьютера телеграм-канал «Вольный Улус», в котором критиковал войну России с Украиной.



Видео: «Вольный Улус» pic.twitter.com/XqwBQdnmXR — Новая газета. Европа (@novayagazeta_eu) April 14, 2022

Петербургскую художницу Сашу Скочиленко Василеостровский городской суд отправил в СИЗО по делу о фейках про армию.

По словам судьи Елены Леоновой, Скочиленко «обвиняется в совершении тяжкого деяния против общественной безопасности». Обвиняемая, «действуя умышленно, поместила [в магазине] фрагменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию» о Вооруженных силах РФ. Такие действия, как считает судья, создают напряженность в обществе и ведут подрывную деятельность.

Скочиленко задержали 11 апреля. По словам ее адвоката, дело начали после доноса покупательницы «Перекрестка». Женщина увидела антивоенные листовки, размещенные в магазине вместо ценников, и обратилась в полицию. По камерам нашли Скочиленко. Девушка не отрицает, что сделала эти листовки, но не считает, что на них представлена заведомо ложная информация.

Блогер из Новой Каховки (Херсонская область) сообщает, что провёл в российском СИЗО 25 суток. Он не уточняет точное место и адрес СИЗО. Там, по словам блогера, его пытали и вербовали сотрудники ФСБ. Они хотели, чтобы блогер сотрудничал с российскими силовиками и с телеканалом RT, "делая для издания заказные пропагандисткие материалы". Свои слова блогер подтверждает фотографиями избитого лица, а также письмами других украинцев, которые находились в том же СИЗО, что и Дмитрий.

В Уссурийске на бывшего военного Фёдора Эрбеса возбудили дело о фейках про военных. Он опубликовал в WhatsApp видео о своей бывшей бригаде. В прошлом он служил командиром батареи в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Пару лет назад он расторг контракт по личным причинам и ушёл из армии.



В марте Эрбес опубликовал видео в WhatsApp-группе с красноречивым названием «V». В ролике, как утверждалось, были телефонные переговоры одного из военнослужащих той самой 83-й бригады с родственниками. Следствие считает, что такая запись дискредитировала действия российской армии, поэтому на приморца возбудили дело.



Пока что расследование ведётся по части первой статьи о «фейках». Бывшему военному грозит штраф до полутора миллионов рублей или срок до трёх лет.

В Новгородской области на многодетную мать завели уголовное дело из-за комментариев в VK. Она выступала против спецоперации в Украине. 33-летняя Ирина Дмитриева — адвокат из маленького поселка «Маленькая деревня», мать 4 детей. В прошлом году женщина вышла на акцию в поддержку Навального в районном центре, ее сразу задержали и дали 20 часов работ. Теперь завели дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы к терроризму). По данным силовиков, женщина писала комментарии в пабликах, где оправдывала терроризм и призывала «уничтожать чиновников».

Женщина выступала против «спецоперации» в Украине — она якобы предлагала забросать военкоматы коктейлями Молотова и начать массовые беспорядки. При этом проверка в отношении женщины началась еще 23 февраля (до спецоперации), а уже 24 сотрудники центра «Э» (где она состоит на учете, как склонная к «экстремизму») получили от нее «признательные показания». Через месяц появилось уголовное дело, Дмитриевой может грозить до 7 лет колонии.

В Краснодаре составляют протоколы о дискредитации армии на участников записи антивоенного видео, опубликованного местным изданием «Протокол» 28 февраля. Позднее из-за этого видео (формально – за анонс антивоенной акции) «Протокол» был заблокирован. О составлении протоколов сообщил адвокат Михаил Беньяш, сам снимавшийся в ролике.

В Пскове силовики из центра «Э» задержали Льва Шлосберга и активиста Николая Глушкова. По данным главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина, Льву Шлосбергу вменили административное нарушение – дискредитацию армии РФ.



В итоге протокол составили только на Шлосберга и его жену. Основанием для этого стали её посты во «ВКонтакте», а на самого политика протокол был составлен по странице в социальной сети, доступ к которой ограничен. Предмет протокола – прямая видеоцитата из эфира федерального канала месячной давности (речь шла об акции Марины Овсянниковой в эфире Первого канала).

Суд назначил Шлосбергу штраф в размере 32 тысячи рублей по ст.20.3.3 КоАП РФ за «дискредитацию действий вооруженных сил Российской Федерации» в Украине.



Также штраф в размере 30 тысяч рублей по той же статье получила его супруга Жанна Шлосберг за публикацию собственной фотографии с плакатом, содержащим надпись «Нет войне».

Позже в отношении Шлосберга составили второй протокол о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом политик написал в своем телеграм-канале. Претензии правоохранительных органов вызвал один из эфиров на канале «ГражданинЪ TV». Дело рассмотрят в Псковском городском суде, дата пока не назначена.

Редактор ивановской телекомпании «Барс» Сергей Кустов дал объяснение в областной прокуратуре из-за поста в соцсетях о событиях в Украине. Электронную жалобу на него подал аноним. Кустов заметил, что это не первый политический донос на него за последний месяц.

В Кирове местного жителя Ричарда Роуза задержали по уголовному делу о распространении «фейков» про российскую армию (ст. 207.3 УК). Об этом ОВД-Инфо сообщил его друг и активист Михаил Семенов.



Семенов рассказал, что Роуз позвонил ему в два часа ночи, но тот не увидел звонок. Утром активисту позвонил уже следователь, который сказал, что Роуза задержали, и уточнил по какой статье.



Что стало причиной возбуждения дела — пока неизвестно. По словам Семенова, это может быть связано с постами в соцсетях Роуза.

На гражданина Колумбии завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию. По данным следствия, Хиральдо Сарай Альберто Энрике с 9 по 18 марта под руководством «лиц из-за рубежа» разместил в московском торговом центре несколько мобильных устройств.

«Через них удаленно производилась массовая рассылка абонентам российских операторов связи заведомо ложных сообщений о действиях ВС РФ на Украине, в том числе о якобы убийствах мирного населения», — сообщает СК.

У колумбица во время обыска дома изъяли «предметы и документы, имеющие доказательственное значение». В ТЦ нашли шесть смартфонов, использовавшихся при смс-рассылке. СК сообщил, что их работа блокирована. Басманный райсуд Москвы отправил мужчину в СИЗО.

Следственный отдел СК по Стерлитамаку возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы по подозрению в публичном распространения заведомо ложной информации о действиях российской армии (ч.1 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службах Следственного управления СК по Республике Башкортостан. По версии следствия, в марте подозреваемая публиковала в соцсетях посты, «содержащие признаки публичного распространения заведомо ложной информации» об использовании военнослужащих РФ в Украине. Отдел УФСБ России по Центральному военному округу установил, что «размещенные сведения не соответствуют действительности».

Полиция в Пскове задержала на вокзале муниципального депутата Завеличенской волости Псковского района от «Яблока» Николая Кузьмина: он возвращался домой из Москвы. Депутату вменили сразу два протокола. Первый – арестный, о демонстрации экстремисткой символики (ранее удаленное фото Навального, по которому его уже судили и закрыли дело), второй – о дискредитации армии в виде поста о пикете Марины Овсянниковой в эфире «Первого канала».

Роскомнадзор возбудил дело о неисполнении обязанности иностранного агента против участницы группы Pussy Riot Ники Никульшиной. Дело передано в суд.

В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд оштрафовал жительницу Куртамыша (Курганская область) на 300 тысяч рублей за публичные призывы к экстремизму и терроризму через интернет (ч. 2. ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 УК) сообщило управление ФСБ по Курганской области. Суд установил, что подсудимая - активная сторонница движения за возрождение СССР. В соцсетях она регулярно размещала видеозаписи и тексты о нелегитимности существующего конституционного строя в России, призывы к применению насилия в отношении представителей госвласти, сотрудников правоохранительных органов, членов их семей, к насильственной смене госвласти, решил суд.

Недавно стало изветсно, против кого были возбуждены первые два уголовных дела за распространение «ложной информации» про российскую армию были в середине марта. Это двое жителей томской области — юристка-правозащитница Марина Новикова из Северска и отставной милиционер Виктор Лаврентьев из Томска.



СК завел дело на Марину Новикову на основании материалов ФСБ. В пресс-релизе ведомство отмечает, что юристка «в одном из мессенджеров под видом достоверных сообщений публиковала заведомо ложную информацию», которую «якобы получила от очевидцев с мест происходящих событий» в Украине. «По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении СК.



Бывший опер Лаврентьев же писал свои посты в Facebook. Последний пост на его странице опубликован 15 марта. На следующий день силовики провели в квартире Виктора обыск по делу о публичном распространении «фейков» о действиях российской армии. После обыска Лаврентьева отвезли на допрос и взяли подписку о неразглашении — сначала с Виктора, а затем и с его адвоката. В качестве меры пресечения обвиняемому запретили пользоваться телефоном и интернетом.

Против кемеровского блогера и экс-кандидата в Госдуму Владислава Чернова возбудили уголовное дело из-за поста в Instagram. Об этом сообщают «Сетевые свободы». Чернова подозревают в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (часть 1 статьи 282 УК). Согласно постановлению о возбуждении дела, поводом стало видео «Когда вранье возводится в систему, темные времена наступают для всех без исключения», опубликованное в инстаграме. По мнению следствия, в ролике есть «высказывания, содержащие признаки возбуждения ненависти и вражды, а также унижения человеческого достоинства лиц по принадлежности к социальной группе федеральной и региональной власти, а также представителей социальной группы правоохранительных органов».

21-летняя студентка из Замбии, которая учится в Югорском государственном университете записала неудачную сториз 16 апреля. В тот день девушка буквально пару секунд потанцевала на фоне Вечного огня в Парке Победы, подписав, что «дарит этот танец мёртвым и надеется, что они хорошо спят».



Cотрудники СК в нём увидели осквернение символа воинской славы России, причём сделанное с помощью интернета и по предварительному сговору. Девушка объяснила, что не знала о символах воинской славы и не думала, что может кого-то обидеть. Пока она находится в статусе подозреваемой.

Суд оштрафовал тюменца на 350 тыс. руб. за комментарий про взрыв в архангельском УФСБ. Артура Закурдаева обвинили в публичных призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ). В 2018 году он оставил комментарий под новостью о теракте в архангельском управлении ФСБ. Дело завело спустя три года, в 2021 году.

Сам Закурдаев полностью признал свою вину и пожертвовал деньги в благотворительный фонд, помогающий семьям погибших силовиков. Это стало смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора, ему могли дать реальный срок.

Как сообщил чувашский активист Семён Кочкин, в Чебоксарах вынесен первый штраф за комментарий в YouTube. Выдержка из протокола гласит:

«Комментарий пользователя Лев Можейко, начинающийся со слов „Миру мир!“ и заканчивающийся словами „Нет войне!“ направлен на дискредитацию ВС РФ».

Сам Можейко выложил скрин повестки МВД с комментарием, что не сразу обратил внимание на документ.

Чаще заглядывайте в почтовый ящик, две недели валялось pic.twitter.com/nD5sciAOlP — Lev Mozheyko (@LevMozheyko) April 9, 2022

Пресненский суд Москвы заменил участнице Pussy Riot Марии Алехиной неотбытую часть условного наказания по «санитарному делу» на реальное лишение свободы. Таким образом суд удовлетворил представление ФСИН. В заключении она должна провести 21 день.

Суд отправил в СИЗО до 18 июня Михаила Кавуна, которого обвиняют в финансировании «Правого сектора». Его знакомая написала в Facebook, что предлогом для обвинения могут быть денежные переводы его друзьям из Украины и фотография в шуточной футболке с надписью «Ж**обандера», а причиной — оппозиционные взгляды мужчины.

Медиаменеджер и журналист Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). В начале апреля Красильщик в своем Instagram-аккаунте выложил пост, в котором написал об убийствах мирных жителей в Буче под Киевом. Также после начала спецоперации на Украине он высказывался в соцсетях против её проведения. Сейчас 35-летний Илья Красильщик находится за пределами России.

Басманный суд арестовал политика Владимира Кара-Мурзу до 12 июня по делу о распространении заведомо ложной информации о российских вооруженных силах. Поводом для возбуждения дела стало его выступление в Палате представителей от штата Аризона 15 марта 2022 года. По версии следствия, во время выступления Кара-Мурза, «действуя по мотивам политической ненависти», распространил «заведомо ложную информацию» о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы Украины, чем «причинил существенный вред интересам Российской Федерации».

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга распорядился арестовать журналистку RusNews Марию Пономаренко до 22 июня. Решение принято по делу «о дискредитации российской армии» за пост об обстреле драмтеатра в Мариуполе. Защита намерена обжаловать вердикт суда.

«Всё будет хорошо. Все получат по своим заслугам», — арестованная Мария Пономаренко после суда по выбору меры пресечения.



Видео: SOTA. pic.twitter.com/MzZoQLJN91 — SOTA (@SotaVision) April 27, 2022

Член Совета движения «Голос», председатель регионального отделения движения «Голос» в Пермском крае Виталий Ковин был вызван в Мотовилихинское УМВД, чтоб дать пояснения по факту «дискредитации армии». В отделении полиции выяснилось, что нарушение полицейские усмотрели в антивоенной петиции политологов, под которой есть подпись Ковина:

«...вот в опорном пункте полиции по инициативе пермского УФСБ на меня составили протокол по 20.3.3 «дискредитация ВС РФ» за подписание и распространение во «ВКонтакте» этой петиции. Все тщательно задокументировано. ФСБ возбудилось еще 17 марта. Петицию, с небольшим комментарием, на свой странице я разместил 28 февраля.



В деле уже есть экспертиза (справка об исследовании), где говорится, что в тексте петиции имеются высказывания, содержащие негативную оценку действий российских военных и призывающие к прекращению боевых действий на территории Украины. Не уверен, но похоже, что это одна из первых административок не за личное мнение, выраженное в посте, а именно за присоединение к коллективной петиции, что, вероятно, может иметь более широкие последствия, чем индивидуальный штраф.



Особенно удивило заключение эксперта Евтеевой, которая проводила лингвистическое исследование, о том, что СП (спорный текст), т. е. мой пост с текстом петиции, «обладает стилистическим синкретизмом». Что бы это значило?»

Суд в Москве арестовал на два месяца главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева, в отношении которого 25 апреля возбудили уголовное дело по «дадинской статье» о неоднократном нарушении порядка проведения митинга. По версии следствия, Украинцев публиковал в сети призывы к курьерам и водителям такси выходить на акции протеста против нарушения их трудовых прав. Активисту грозит до 5 лет лишения свободы. О его аресте ходатайствовал следователь. Защита просила назначить Украинцеву более мягкую меру пресечения.

В Санкт-Петербурге возбуждено дело по ст. 148 УК (оскорбление чувств верующих) из-за видео с поцелуем мужчин на фоне церкви, выложенном в Instagram. Фигурантом дела стал фотограф Сергей Кондратьев. На видео он целовался с мужчиной на фоне петербургской Троицкой церкви, известной как Кулич и Пасха. В качестве музыкального сопровождения была избрана фраза с нецензурным словом («.. твою мать, красотища какая!»), исполненная в жанре церковного песнопения.

Прокурор попросил суд назначить реальный срок основателю NN.RU и активисту Михаилу Иосилевичу. Его обвиняют в осуществлении деятельности нежелательной организации «Открытая Россия», угрозах и неуведомлении о двойном гражданстве. Слушания проходят в Советском райсуде Нижнего Новгорода. Сторона защиты, в свою очередь, попросила судью Ивана Карнавского оправдать Иосилевича.

В России объявлены в федеральный розыск соратники известного оппозиционера Алексея Навального Георгий Албуров и Вячеслав Гимади - авторы нашумевшего расследования о роскошном дворце президента РФ Владимира Путина под Геленджиком. Дело против Навального и его ближайших соратников по факту создания экстремистского сообщества и участии в нем было возбуждено в сентябре прошлого года Следственным комитетом России. В январе Росфинмониторинг внес Гимади и Албурова в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности.

Против знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова возбудили дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК). Поводом стал его пост в Facebook, в котором говорилось про полководца Георгия Жукова, в частности, что он «вывозил из Германии трофейное имущество для своего личного пользования». Главное следственное управление СКР заявило, что Аскеров распространял «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза». По статье о реабилитации нацизма Аскерову грозит до пяти лет лишения свободы.

«Телезнаток» Ровшан Аскеров сообщил ИА «Закон», что не собирается возвращаться в РФ: сегодня стало известно о возбуждении на него уголовного дела о реабилитации нацизма за некий пост о Жукове. — SOTA (@SotaVision) April 27, 2022

Омич «дискредитировал» российскую армию тем, что сфотографировал антивоенную листовку. Мужчину оштрафовали на 50 000 рублей — он отправил фото в чат в телеграме.

Осужденного из-за комментария о взрыве в архангельском УФСБ Ивана Любшина поместили на трое суток в ШИЗО ИК-1 Ярославской области. Об этом ОВД-Инфо сообщил его отец Виктор Любшин. В штрафной изолятор Ивана Любшина поместили 23 апреля — поводом стало то, что он присел на кровать перед проверкой сотрудников ФСИН. После выхода из камеры он узнал, что надзиратели составили на него еще три постановления о нарушении дисциплины.

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Федора Белова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.354.1 УК РФ. «Следствие полагает, что 05.05.2020, находясь в квартире дома по Гражданскому пр., имея умысел на реабилитацию нацизма, зная, что лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине в годы Второй мировой войны Степан Бандера действовал в интересах Третьего рейха, отправил заявку, содержащую его (Бандеры) фото и ФИО, для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны на сайте „Бессмертный полк онлайн“», – поясняет обстоятельства дела Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Белов признает вину. Ходатайствует о рассмотрении дела в особом порядке.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма против петербуржца из-за прошлогодних комментариев с георгиевской ленточкой и искаженной фразой «Деды воевали». «Безработный 27-летний Артем Антипов несколько дней искал в Интернете новостные заметки, посвященные 9 Мая, и под фейковым именем "Наталия Пенчук" оставлял под ними неадекватные комментарии», — утверждает телеграм-канал Shot. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. У петербуржца изъяли телефон, ноутбук и роутер.

Мэрия Сургута нашла в соцсети видео коммуниста Вадима Абдуррахманова против спецоперации и пожаловалась в прокуратуру. На него завели дело по статье о дискредитации военных. Суд назначил Абдуррахманову штраф 30 тыс. руб. В свою очередь коммунист пожаловался на это прокурору ХМАО, главе регионального СК и начальнику УМВД. Но ответа от них пока не получил.

Советский районный суд Улан-Удэ назначил штраф в 45 тысяч рублей бывшему худруку Русского театра Сергею Левицкому за публичную дискредитацию российской армии. Защитник Левицкого Надежда Низовкина заявила о том, что она обжалует приговор в Верховном суде Бурятии. Ранее Левицкий был уволен из театра, как он считает, по политическим мотивам.

На экс-депутатку из Воронежа завели дело за «фейки». Она говорила, что <спецоперация> в Украине противоречит христианским ценностям. По версии следствия, в конце марта Нина Беляева публично распространила некую ложную информацию о российской армии и высказывала «оскорбления в адрес военнослужащих». На самом деле, Беляева призвала российских солдат самим сдаваться в плен, чтобы прекратить войну. «Христиане так поступать не могут», — сказала тогда коммунистка. За это её и наказали.

Блогерка Мари Говори (Мария Чистякова) рассказала об обыске у родителей по делу об оскорблении чувств верующих. Из-за спецоперации она уехала в Эстонию. Прописана Мари Говори в Нижнем Новгороде, но силовики решили прийти к ее родителям — они живут в Шарье в Костромской области.

В городе Камышин Волгоградской области полиция поставила на профилактический учет 11-летнего школьника, который, как утверждается, распространял в соцсети информацию, направленную на «дискредитацию» российских вооруженных сил. Решение об этом было принято после проверки полицейскими соцсетей в рамках областного оперативно-профилактического мероприятия «Твой Выбор», которое проводилось в регионе с 14 по 22 апреля. Какие публикации ребенка вызвали претензии полиции, не уточняется.

На екатеринбургскую журналистку и активистку Елену Шукаеву составили пять протоколов о «дискредитации ВС РФ» – 3 за публикации в Facebook и 2 за публикации Вконтакте. Примечательно, что часть публикаций датируется концом февраля, когда закона о наказании за «дискредитацию ВС РФ» ещё не было. Один из постов звучит так:

«Удивительное дело, российской статистике смертности от ковида граждане не верили, а в <спецоперацию> без потерь почему-то верят».

Максимальное наказание по каждому из протоколов — до 50 тысяч рублей штрафа. Ранее по этой статье суд в Екатеринбурге трижды оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана. «Как филолог-лингвист могу сказать, что в данных публикациях максимум что было, это критика верховного главнокомандующего, но никак не дискредитация Вооружённых сил РФ», – прокомментировала Шукаева "Вечерним ведомостям" вменяемые ей правонарушения.

В Москве задержали автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова и увезли в Никулинский суд Москвы. Активиста обвиняют в неких репостах о митингах, вменяя ему тем самым ч.8 ст.20.2 КоАП. Таким образом, по мнению активиста, центр «Э» пытается помешать ему окончить вуз.

В Набережных Челнах в рамках расследования дела о лжеминированиях двух местных банков, «Автоградбанка» и «Камкомбанка», прошли обыски у школьного учителя, активиста Раушана Валиуллина. По его словам, полицейские пришли к нему домой рано утром — разрешение на следственные действия дал городской суд Набережных Челнов. У Валиуллина изъяли ноутбуки, телефоны, флешку и зарядные устройства. После чего преподавателя отвезли в УМВД по Набережным Челнам и допросили в качестве свидетеля.

Прошёл обыск. Изъяли мой ноутбук и ноутбук супруги, наши телефоны, флешку, зарядные устройства. Меня увезли в УМВД. Провели допрос в качестве свидетеля по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подписку о неразглашении не дал https://t.co/3OERSf3Aa4 — Раушан Валиуллин (@valiullinrf) April 29, 2022

Валиуллин рассказал «Idel.Реалии», что о минировании банков не сообщал, а также добавил, что полицейские спрашивали о его отношении «к специальной военной операции на территории Украины». После допроса Валиуллина отпустили.

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Как видим, привлечение к ответственности за критику российских властей, особенно связанной со «спецоперацией», стало топовым в апреле. Вряд ли эта тенденция покажет спад в следующем месяце, особенно учитывая искусственно нагнетаемую властями истерию вокруг милитаристской темы. Кроме этого преодолён моральный барьер в вопросе уголовного и административного преследования, то есть ни силовики, ни суды уже не проявляют особой осторожности, как это было раньше, и достаточно уверенно отправляют граждан под арест – количество уже находящихся в СИЗО недавно опубликовала «Медиазона». Также отмечается произвольный характер трактования оставленных россиянами в Сети высказываний, и если на первый взгляд в той или иной публикации даже с натяжкой нельзя отыскать «дискредитацию армии», правоохранители её находят, а суды подтверждают наличие правонарушения и накладывают на граждан крупные штрафы. Таким образом, любые критические высказывания воспринимаются властями очень болезненно, поэтому альтернативное мнение бешеными темпами выдавливается из публичного поля.