Апрель'2022: россиян всё чаще наказывают за критику государства

Апрельский дайджест преследований пользователей Рунета за высказывания продемонстрировал прогнозируемый рост наказаний за нелестное мнение о властях, которое россияне озвучивали в соцсетях, мессенджерах и даже по телефону. Взяв резкий старт ещё в марте текущего года, закон о запрете распространения «недостоверных сведений о Вооружённых силах России» не сбавлял темпа в апреле, причём суды после начала так называемой «спецоперации» значительно сократили время на рассмотрение дел об административных правонарушениях, поэтому на момент середины апреля журналисты и правозащитники обнаружили уже более трёхсот рассмотренных дел по ст.20.3.3 КоАП (с момента вступления закона в силу), а уголовных делпо новой статье 207.3 УК РФ правозащитники к двадцатым числам месяца насчитали 38. На сегодняшний день эти цифры снова выросли, поскольку дела возбуждаются по всей стране — новости об этом появляются чуть ли не ежедневно.
Однако «поклёп на армию», безусловно, далеко не единственный повод, по которому россиян штрафовали или даже отправляли под арест. Власти не забывали привлекать к ответственности за «реабилитацию нацизма», «пропаганду наркотиков», размещение материалов, признанных экстремистскими, и за другие правонарушения в Сети.
В Кирове Следственный комитет возбудил на дьякона Церкви Иоанна Предтечи Дмитрия Баева дело по пункту «д» части 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»).
Священник зарепостил во «ВКонтакте» публикацию из Telegram-канала «Клирик» о потерях российских войск во время «спецоперации», основываясь на публичных данных разведки США. После этого ему пришлось оставить свой приход и уехать из России вместе с семьёй.
Тверской суд Москвы назначил 15 суток ареста бывшему редактору студенческого журнала DOXA Наталье Тышкевич. В публикации от 2017 года якобы было изображение с символикой «Украинской повстанческой армии», признанной в РФ экстремистской организацией. Как отмечает DOXA, на изображении был официальный герб Украины — трезубец.
В Москве экс-редакторку DOXA Наташу Тышкевич арестовали на 15 суток. По данным адвоката, это наказание «за пост 2017 года». Сама Тышкевич говорила, что в нем была «демонстрация украинского трезубца».— «Бумага» (@paperpaper_ru) April 2, 2022
Тышкевич задержали вчера после суда. pic.twitter.com/coUaHA5siL
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде бывшему волонтеру штаба Навального Нермину Юсуфовичу. Следствие ходатайствовало о взятии обвиняемого под стражу, однако прокурор не поддержал это требование. Судья разрешила Юсуфовичу выйти под подписку о невыезде, но запретила ему пользоваться телефоном и компьютером, пока идет следствие. По версии следствия, Юсуфович в социальной сети распространил пост с изображением рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга. Обвиняемому вменяют статью о реабилитации нацизма. При этом следователи и судья не показали ему и его адвокату скриншот поста. Адвокат Султан Ишмуратов полагает, что скорее всего Юсуфович не является автором поста.
Информационно-аналитический центр «Сова» уточняет, что следствие вменяет ему загрузку провокационного фото на сайт проекта «Бессмертный полк» под ником «Олександр Клац».
Напомним, летом прошлого года Мосгорсуд признал ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями.
Депутат омского горсовета Дмитрий Петренко, в отношении которого расследуется уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) арестован на семь суток за демонстрирование нацистской или экстремистской символики. Его признали виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ — запрещенную информацию он распространил в Telegram-канале. Куйбышевский суд Омска избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28 мая — общаться с фигурантами дела, пользоваться средствами связи, посещать публичные собрания, делать заявления через СМИ по данному уголовному делу и др.
В Омске за демонстрацию нацистской символики арестован независимый депутат Дмитрий Петренко. В своем телеграм-канале он сравнил букву Z с шевроном полицейской дивизии СС. https://t.co/mDZ2qLDhxp— Сибирь.Реалии (@sibrealii) April 7, 2022
Новосибирский десятиклассник Евгений Фокин стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооружённых сил РФ из-за комментария в Telegram-канале «Коалиция Новосибирск-2020».
В Новосибирске ОМОН и полицейские Центра «Э» (отдел по борьбе с экстремизмом МВД) провели обыски у активистки и члена профсоюза «Альянс учителей» Ирины Толмачевой. Её обвиняют по уголовной статье о распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах. Это первое в России уголовное дело за комментарий под постом, утверждает «Сибирь.Реалии».
«Я подписала документ, что не должна разглашать тайны следствия. Скажу так: там не было вражды или каких-то слов о том, что я ненавижу полицию или армию. Рассуждения о ситуации в Украине и ее влиянии на численность силовиков», – говорит Толмачева.
https://t.co/LyDYMhPPvo Спасибо СибРеалиям за освещение моей истории. Сейчас вспоминаю этот ужас и только 2 слова на уме - боль и страх. Боль и страх! Ни один поступок в интернете не может быть наказан таким образом. Я не заслужила этого. Я боюсь стука до сих пор.— Ирина Толмачева (@irinatolma4eva1) April 9, 2022
46-летнего жителя Копейска (Челябинская область) оштрафовали за пост в соцсети «ВКонтакте», в котором он высказался о событиях в Украине. Какой именно пост копейчанина Петра Боровинских нарушил законодательство, в судебном протоколе озвучено не было. Как рассказали в ГУ МВД региона, в своем сообщении мужчина «дискредитировал Вооруженные силы Российской Федерации». В пресс-службе Копейского городского суда сообщили, что копейчанина оштрафовали на 45 тысяч рублей. Петр Боровинских и его адвокат Андрей Лепёхин намерены обжаловать решение суда.
Полиция Набережных Челнов повторно возбудила административное дело в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по обвинению в пропаганде наркотиков. Оно уже зарегистрировано в Набережночелнинском городском суде. Рассмотрение дела по существу намечено на 5 мая текущего года.
К слову, за неудаление YouTube-видео, в котором власти обнаружили наркотический подтекст, уже оштрафован Google.
Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление клипа Моргенштерна «Розовое вино» с пропагандой наркотиков— НТВ (@ntvru) April 28, 2022
Председатель инфокомитета Госдумы Александр Хинштейн открыл охоту на инакомыслящих. Он обратился в Генпрокуратуру по поводу постов главы Красносельского муниципального округа Елены Котёночкиной в Facebook:
«Заявление <...> Котёночкиной о том, что «Россия - фашистское государство», не частный случай, а система. Эта соратница гр-на Яшина (он тоже есть на видео) активно и регулярно выступает с откровенных антироссийских позиций, не скрывая своих симпатий».
Далее депутат-единоросс перечислил три случая, когда мундеп позволила себе критику российских властей, а также озвучила свои симпатии в отношении президента Украины Зеленского. «Считаю, что все основания для привлечения Котёночкиной к уголовной ответственности — налицо. Статья 207.3 УК РФ (фейки) у неё, как говорил Глеб Жеглов, просто на лбу отпечатана», – констатировал Хинштейн.
В Генпрокуратуре ему сообщили, что по этим и другим аналогичным постам, написанным столичным муниципальным депутатом Еленой Филиной, а прокуратура Москвы уже провела проверка. «Предварительно — признаки уголовного преступления в действиях Филиной усматриваются», – сообщили ему в надзорном ведомстве. Позже он добавил, что по мнению московских прокуроров, в заявлениях и выступлениях Е.Котеночкиной все признаки уголовного преступления по п. «д» ч.2 ст. 207.3 УК РФ (фейки о Вооружённых Силах). Соответствующее постановление, вынесенное 1-м зам.прокурора города, направлено в столичное управление СКР в порядке ст. 37 УПК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении главы МО «Красносельский».
Между тем, в комментариях под постами Котёночкиной собрались провластно настроенные пользователи и, несмотря на запрет в России компании Meta и блокировки Facebook, пишут ей угрозы с намёком на уголовное преследование.
Позже политик Илья Яшин сообщил, что в Красносельском совете депутатов города Москвы проходит обыск. Ранее, по его словам, обыск прошел в квартире одного из депутатов округа Алексея Горинова, который был увезён на допрос в Следственный комитет.
Илья Яшин предположил, что обыски могут быть связаны с антивоенными высказываниями депутатов округа. «Мне известно, что в прокуратуру против нас было направлено сразу несколько доносов, в том числе от имени депутатов Госдумы Хинштейна и Леонова, а также от имени редакции "Момент истины". Так что мы к подобному развитию событий были готовы»,— написал он в своем Telegram-канале.
Обыски также прошли в квартире депутата Елены Котеночкиной. По некоторым данным, Котёночкина сейчас находится в Армении.
«Уголовное дело возбуждено по доносу двух депутатов Госдумы: Олег Леонов (фракция «Новые Люди») и Александр Хинштейн («Единая Россия»)», – сообщил Илья Яшин. Ему также позвонили из Уголовного розыска и предложили добровольно прийти на допрос.
Сейчас Котёночкина объявлена в международный розыск, а Горинову предъявили окончательное обвинение по статье о «фейках» про российскую армию. Следствие считает, что он использовал свое служебное положение, чтобы дискредитировать российских военных: во время заседания совета депутатов политик назвал «спецоперацию» войной и говорил о гибели детей в Украине.
Суд в Химках назначил ещё 10 суток экоактивисту Алексею Дмитриеву. Это уже четвертое дело на активиста, которого задержали в начале марта. Алексею Дмитриеву вменили ст. 20.3.1 — за пост в Instagram, который якобы содержал «лингвистические признаки унижения человеческого достоинства президента РФ Владимира Путина».
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману 50 тысяч штрафа по статье о «дискредитации» российских военных. На этот раз поводом стал твит Ройзмана: «<Спецоперация> с Украиной, страшная, нелепая и бездарная – самая подлая, позорная и несправедливая в истории России». Адвокат Ройзмана Юлия Федотова подала апелляцию.
Позже на Ройзмана составили ещё один протокол по ст. 20.1.3 КоАП (неуважение к власти) за комментарий под новостью с высказыванием главы МИД Сергея Лаврова.
Городской суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя Георгия Громады, который обвинялся в оправдании нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Так, за размещение фотографии военного преступника Петра Краснова на сайте «Бессмертного полка» Громада получил 300 часов обязательных работ. Приговор, вынесенный мужчине, стал первым в регионе в рамках аналогичных дел.
Георгий Громада признал себя виновным и просил рассмотрения дела в особом порядке, но гособвинение выступило против. Дело слушалось в общем порядке. На суде показаний Георгий Громада не давал. В ходе предварительного следствия объяснял, что ему стало обидно: на парад перед 9 Мая тратятся огромные деньги, а ветераны живут в нищете. В отместку он решил разместить фото Петра Краснова на сайте «Бессмертного полка».
Житель Йошкар-Олы Сергей Мамаев разместил у себя на странице в соцсетях пост рэпера Фэйса, после чего полицейские составили на него протокол о дискредитации российской армии. Его страничку во «ВКонтакте» оперативно заблокировали по решению Генпрокуратуры.
По решению Йошкар-олинского городского суда мужчине предстоит выплатить штраф в размере 30 000 рублей. Своей вины Мамаев не признал.
Петербургскому блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма, суд разрешил пользоваться интернетом до суда. «Друзья! Случилось чудо — суд наконец-то разрешил мне пользоваться интернетом. Надеюсь, что вы меня ещё не забыли», — написал он, добавив, что никогда еще «не чувствовал себя таким свободным». Ранее блогера отпустили из СИЗО, избрав в качестве меры пресечения запрет определенных действий, в том числе на пользование интернетом.
Блогера обвиняют в оправдании терроризма из-за исполнения провокационной песни о теракте на Дубровке, при этом следствие настаивает, что песню блогер исполнил на стриме в 2018 году, однако сам Юрий Хованский утверждает, что это произошло еще в 2012 году на закрытом стриме.
Суд назначил первый штраф по новой статье о призывах к санкциям против России, его получил житель Москвы Владислав Ариничев, обнаружил ЧТД. Мужчина якобы призывал к «осуществлению иностранными государствами мер ограничительного характера из-за спецоперации». Сам Ариничев уточнил ЧТД, что штраф составил 35 тысяч рублей, а назначили его за видеоролик на YouTube, в котором он говорил о санкциях. «Я бы не хотел сейчас повторять оттуда формулировки, но они были максимально жесткие. Сейчас видео скрыто», — сказал Ариничев.
Силовики задержали жителя Нижнего Тагила, разместившего фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка». 19-летний юноша совершил правонарушение в 2020 году, Однако он избежит привлечения к ответственности по статье «Реабилитация фашизма» из-за того, что на момент совершения преступления не достиг совершеннолетия. Молодого человека отпустили, но прежде он принес извинения на камеру.
По данным 66.RU, в деле может появиться второй фигурант. В рамках расследования уже проведено несколько обысков. Длительность расследования правоохранители объясняют тем, что «шутники» использовали посторонние аккаунты и подменяли IP-адреса.
В Москве за «дискредитацию ВС РФ» был задержан журналист Евгений Левкович. Позже его отпустили «с административкой о дискредитации главнокомандующего». Журналист в своём Facebook сообщил:
«О том, что происходило в полиции, обещал не рассказывать, а обещания надо выполнять».
Андрея Боровикова этапировали в ИК-7 (Лесная Речка, Архангельск). Там он находился до повторной апелляции по делу о распространении порнографии из-за репоста песни группы Rammstein - "Pussy". Напомним, судебная коллегия по уголовным делам сократила срок политическому активисту до 2 лет и 3 месяцев. Тоже самое сделал областной суд в июне 2021 года, но решение было отменено в кассации. Также в апреле с Боровикова сняли обязательство выплатить 64 тысячи рублей за экспертизу, которая вошла в материалы дела.
Вологодский активист и политик Евгений Доможиров сообщил о получении шести вызовов на составление простоколов по делу о дискредитации Вооружённых сил РФ. «Говорить правду, и даже открывать рот, в России окончательно запретили», – заявил он.
Как позже выяснилось, полицейские обвинили его в поклёпе на армию из-за поста о немецком антивоенном движении. 5 марта Евгений Доможиров рассказал во «Вконтакте» о студентке Софи Шолль, которая в 1942 году вступила в антифашистское движение «Белая роза» в Германии. Она раздавала антивоенные листовки, за что ее расстреляли. Под постом Доможиров высказался против спецоперации в Украине. Полицейские составили на него протокол лишь в апреле.
Кроме этого состоялось обжалование решения Вологодского горсуда о распространении нацистской символики, «которую не удалось обнаружить в ходе просмотра указанного в деле интернет-ресурса», но Вологодский облсуд оставил решение без изменения.
Напомним, сайт Евгения Доможирова в начале апреля подвергся военной цензуре, ради чего Генпрокуратуре пришлось даже вынести отдельное решение.
Мой первый антивоенный протокол https://t.co/V47v4tKv06 #НетВойне— Евгений Доможиров (@Domozhiroff) April 21, 2022
Пензенского активиста Альберта Герасимова полицейские задержали на работе в шиномонтаже. Правоохранители нашли в его посте дискредитацию Вооруженных сил России.
Олега Петровича-Белкина, 10 лет преподававшего на кафедре теории и истории международных отношений Российского университета дружбы народов (РУДН), вынудили уволиться. Петрович-Белкин преподавал дисциплины, связанные с историей и внешней политикой стран Европы и США. Также преподаватель ведет политический ютуб-канал «За перемены», на котором высказывался в том числе и против «спецоперации» в Украине. После 24 февраля он покинул страну и договорился с заведующим кафедрой Денисом Дегтеревым провести оставшиеся в семестре занятия дистанционно. Однако после консультаций с руководством Дегтерев запретил ему преподавать онлайн, намекнув на угрозу «увольнения по статье», а заместительница завкафедрой Наталья Ивкина обзвонила студентов Петровича-Белкина и предупредила, что посещение его занятий дистанционно будет считаться «прогулом».
Барнаульский суд признал члена федерального бюро «Яблока» Александра Гончаренко виновным в «дискредитации» вооруженных сил РФ и наложил на него штраф в 30 тысяч рублей. Но пост из соцсетей, который оказался в административном протоколе, был опубликован еще до введения этой статьи КоАП.
Экс-координатор челябинского штаба Навального Алексей Табалов покинул Россию. В своём Facebook он назвал это эвакуацией, а причиной отъезда стал арест экс-координатора уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой, на которую дал показания Арслана Нигаматьянова, и часть показаний была дана на Табалова тоже:
«В момент прочтения этого пятнадцатистраничного протокола до меня дошло, что я принял правильное решение — основная часть показаний в протоколе была дана на меня. На Лилию там было гораздо меньше и не так подробно. Вся «история» в протоколе была искусно подведена под заданные условия — уголовную статью об организации экстремистского сообщества. Так что вспоминая меня, помните и Арслана, благодаря действиям которого все это и произошло. Уезжая, я еще надеялся вернуться. Через полгода, может быть, год. Учитывая происходящее в России и с Россией сейчас, у меня нет возможности вернуться из-за моей антивоенной и правозащитной деятельности, которую теперь можно легко подвести еще под ряд новоиспеченных уголовных статей. Я к этому не готов. Я — не Алексей Навальный, я не обладаю таким самопожертвованием как он, мое чувство самосохранения гораздо выше, я не хочу отдавать 5-10-15 лет своей жизни тюрьме и путинским вурдалакам».
По ходатайству следствия владелец «Листка» Сергей Михайлов заключен под стражу. Такую меру пресечения ему избрал Горно-алтайский городской суд. Михайлову предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии на Украине.
«По версии следствия, в марте и апреле 2022 года Михайлов в сети Интернет и в печатном издании опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции Вооруженными силами Российской Федерации на территории Украины, тем самым публично дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в сообщении СУСК.
Защита уже обжаловала заключение его под стражу.
В отношении сотрудника администрации Элисты Алтана Очирова возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации про российскую армию (п. «а» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).
По данным следствия, житель Элисты «используя свой служебный компьютер и интернет, создал телеграм-канал», в котором публиковал «под видом достоверных сообщений заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил РФ». Отмечается, что публикации «сопровождались оскорбительными высказываниями в адрес военнослужащих».
Суд Элисты отправил Очирова в СИЗО на два месяца.
Сотрудника мэрии Элисты арестовали по делу о «распространении фейков» о действиях ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК).— Новая газета. Европа (@novayagazeta_eu) April 14, 2022
По версии следствия, Алтан Очиров вел со служебного компьютера телеграм-канал «Вольный Улус», в котором критиковал войну России с Украиной.
Видео: «Вольный Улус» pic.twitter.com/XqwBQdnmXR
Петербургскую художницу Сашу Скочиленко Василеостровский городской суд отправил в СИЗО по делу о фейках про армию.
По словам судьи Елены Леоновой, Скочиленко «обвиняется в совершении тяжкого деяния против общественной безопасности». Обвиняемая, «действуя умышленно, поместила [в магазине] фрагменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию» о Вооруженных силах РФ. Такие действия, как считает судья, создают напряженность в обществе и ведут подрывную деятельность.
Скочиленко задержали 11 апреля. По словам ее адвоката, дело начали после доноса покупательницы «Перекрестка». Женщина увидела антивоенные листовки, размещенные в магазине вместо ценников, и обратилась в полицию. По камерам нашли Скочиленко. Девушка не отрицает, что сделала эти листовки, но не считает, что на них представлена заведомо ложная информация.
Блогер из Новой Каховки (Херсонская область) сообщает, что провёл в российском СИЗО 25 суток. Он не уточняет точное место и адрес СИЗО. Там, по словам блогера, его пытали и вербовали сотрудники ФСБ. Они хотели, чтобы блогер сотрудничал с российскими силовиками и с телеканалом RT, "делая для издания заказные пропагандисткие материалы". Свои слова блогер подтверждает фотографиями избитого лица, а также письмами других украинцев, которые находились в том же СИЗО, что и Дмитрий.
В Уссурийске на бывшего военного Фёдора Эрбеса возбудили дело о фейках про военных. Он опубликовал в WhatsApp видео о своей бывшей бригаде. В прошлом он служил командиром батареи в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Пару лет назад он расторг контракт по личным причинам и ушёл из армии.
В марте Эрбес опубликовал видео в WhatsApp-группе с красноречивым названием «V». В ролике, как утверждалось, были телефонные переговоры одного из военнослужащих той самой 83-й бригады с родственниками. Следствие считает, что такая запись дискредитировала действия российской армии, поэтому на приморца возбудили дело.
Пока что расследование ведётся по части первой статьи о «фейках». Бывшему военному грозит штраф до полутора миллионов рублей или срок до трёх лет.
В Новгородской области на многодетную мать завели уголовное дело из-за комментариев в VK. Она выступала против спецоперации в Украине. 33-летняя Ирина Дмитриева — адвокат из маленького поселка «Маленькая деревня», мать 4 детей. В прошлом году женщина вышла на акцию в поддержку Навального в районном центре, ее сразу задержали и дали 20 часов работ. Теперь завели дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы к терроризму). По данным силовиков, женщина писала комментарии в пабликах, где оправдывала терроризм и призывала «уничтожать чиновников».
Женщина выступала против «спецоперации» в Украине — она якобы предлагала забросать военкоматы коктейлями Молотова и начать массовые беспорядки. При этом проверка в отношении женщины началась еще 23 февраля (до спецоперации), а уже 24 сотрудники центра «Э» (где она состоит на учете, как склонная к «экстремизму») получили от нее «признательные показания». Через месяц появилось уголовное дело, Дмитриевой может грозить до 7 лет колонии.
В Краснодаре составляют протоколы о дискредитации армии на участников записи антивоенного видео, опубликованного местным изданием «Протокол» 28 февраля. Позднее из-за этого видео (формально – за анонс антивоенной акции) «Протокол» был заблокирован. О составлении протоколов сообщил адвокат Михаил Беньяш, сам снимавшийся в ролике.
В Пскове силовики из центра «Э» задержали Льва Шлосберга и активиста Николая Глушкова. По данным главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина, Льву Шлосбергу вменили административное нарушение – дискредитацию армии РФ.
В итоге протокол составили только на Шлосберга и его жену. Основанием для этого стали её посты во «ВКонтакте», а на самого политика протокол был составлен по странице в социальной сети, доступ к которой ограничен. Предмет протокола – прямая видеоцитата из эфира федерального канала месячной давности (речь шла об акции Марины Овсянниковой в эфире Первого канала).
Суд назначил Шлосбергу штраф в размере 32 тысячи рублей по ст.20.3.3 КоАП РФ за «дискредитацию действий вооруженных сил Российской Федерации» в Украине.
Также штраф в размере 30 тысяч рублей по той же статье получила его супруга Жанна Шлосберг за публикацию собственной фотографии с плакатом, содержащим надпись «Нет войне».
Позже в отношении Шлосберга составили второй протокол о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом политик написал в своем телеграм-канале. Претензии правоохранительных органов вызвал один из эфиров на канале «ГражданинЪ TV». Дело рассмотрят в Псковском городском суде, дата пока не назначена.
Редактор ивановской телекомпании «Барс» Сергей Кустов дал объяснение в областной прокуратуре из-за поста в соцсетях о событиях в Украине. Электронную жалобу на него подал аноним. Кустов заметил, что это не первый политический донос на него за последний месяц.
В Кирове местного жителя Ричарда Роуза задержали по уголовному делу о распространении «фейков» про российскую армию (ст. 207.3 УК). Об этом ОВД-Инфо сообщил его друг и активист Михаил Семенов.
Семенов рассказал, что Роуз позвонил ему в два часа ночи, но тот не увидел звонок. Утром активисту позвонил уже следователь, который сказал, что Роуза задержали, и уточнил по какой статье.
Что стало причиной возбуждения дела — пока неизвестно. По словам Семенова, это может быть связано с постами в соцсетях Роуза.
На гражданина Колумбии завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию. По данным следствия, Хиральдо Сарай Альберто Энрике с 9 по 18 марта под руководством «лиц из-за рубежа» разместил в московском торговом центре несколько мобильных устройств.
«Через них удаленно производилась массовая рассылка абонентам российских операторов связи заведомо ложных сообщений о действиях ВС РФ на Украине, в том числе о якобы убийствах мирного населения», — сообщает СК.
У колумбица во время обыска дома изъяли «предметы и документы, имеющие доказательственное значение». В ТЦ нашли шесть смартфонов, использовавшихся при смс-рассылке. СК сообщил, что их работа блокирована. Басманный райсуд Москвы отправил мужчину в СИЗО.
Следственный отдел СК по Стерлитамаку возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы по подозрению в публичном распространения заведомо ложной информации о действиях российской армии (ч.1 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службах Следственного управления СК по Республике Башкортостан. По версии следствия, в марте подозреваемая публиковала в соцсетях посты, «содержащие признаки публичного распространения заведомо ложной информации» об использовании военнослужащих РФ в Украине. Отдел УФСБ России по Центральному военному округу установил, что «размещенные сведения не соответствуют действительности».
Полиция в Пскове задержала на вокзале муниципального депутата Завеличенской волости Псковского района от «Яблока» Николая Кузьмина: он возвращался домой из Москвы. Депутату вменили сразу два протокола. Первый – арестный, о демонстрации экстремисткой символики (ранее удаленное фото Навального, по которому его уже судили и закрыли дело), второй – о дискредитации армии в виде поста о пикете Марины Овсянниковой в эфире «Первого канала».
Роскомнадзор возбудил дело о неисполнении обязанности иностранного агента против участницы группы Pussy Riot Ники Никульшиной. Дело передано в суд.
В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд оштрафовал жительницу Куртамыша (Курганская область) на 300 тысяч рублей за публичные призывы к экстремизму и терроризму через интернет (ч. 2. ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 УК) сообщило управление ФСБ по Курганской области. Суд установил, что подсудимая - активная сторонница движения за возрождение СССР. В соцсетях она регулярно размещала видеозаписи и тексты о нелегитимности существующего конституционного строя в России, призывы к применению насилия в отношении представителей госвласти, сотрудников правоохранительных органов, членов их семей, к насильственной смене госвласти, решил суд.
Недавно стало изветсно, против кого были возбуждены первые два уголовных дела за распространение «ложной информации» про российскую армию были в середине марта. Это двое жителей томской области — юристка-правозащитница Марина Новикова из Северска и отставной милиционер Виктор Лаврентьев из Томска.
СК завел дело на Марину Новикову на основании материалов ФСБ. В пресс-релизе ведомство отмечает, что юристка «в одном из мессенджеров под видом достоверных сообщений публиковала заведомо ложную информацию», которую «якобы получила от очевидцев с мест происходящих событий» в Украине. «По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении СК.
Бывший опер Лаврентьев же писал свои посты в Facebook. Последний пост на его странице опубликован 15 марта. На следующий день силовики провели в квартире Виктора обыск по делу о публичном распространении «фейков» о действиях российской армии. После обыска Лаврентьева отвезли на допрос и взяли подписку о неразглашении — сначала с Виктора, а затем и с его адвоката. В качестве меры пресечения обвиняемому запретили пользоваться телефоном и интернетом.
Против кемеровского блогера и экс-кандидата в Госдуму Владислава Чернова возбудили уголовное дело из-за поста в Instagram. Об этом сообщают «Сетевые свободы». Чернова подозревают в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (часть 1 статьи 282 УК). Согласно постановлению о возбуждении дела, поводом стало видео «Когда вранье возводится в систему, темные времена наступают для всех без исключения», опубликованное в инстаграме. По мнению следствия, в ролике есть «высказывания, содержащие признаки возбуждения ненависти и вражды, а также унижения человеческого достоинства лиц по принадлежности к социальной группе федеральной и региональной власти, а также представителей социальной группы правоохранительных органов».
21-летняя студентка из Замбии, которая учится в Югорском государственном университете записала неудачную сториз 16 апреля. В тот день девушка буквально пару секунд потанцевала на фоне Вечного огня в Парке Победы, подписав, что «дарит этот танец мёртвым и надеется, что они хорошо спят».
Cотрудники СК в нём увидели осквернение символа воинской славы России, причём сделанное с помощью интернета и по предварительному сговору. Девушка объяснила, что не знала о символах воинской славы и не думала, что может кого-то обидеть. Пока она находится в статусе подозреваемой.
Суд оштрафовал тюменца на 350 тыс. руб. за комментарий про взрыв в архангельском УФСБ. Артура Закурдаева обвинили в публичных призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ). В 2018 году он оставил комментарий под новостью о теракте в архангельском управлении ФСБ. Дело завело спустя три года, в 2021 году.
Сам Закурдаев полностью признал свою вину и пожертвовал деньги в благотворительный фонд, помогающий семьям погибших силовиков. Это стало смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора, ему могли дать реальный срок.
Как сообщил чувашский активист Семён Кочкин, в Чебоксарах вынесен первый штраф за комментарий в YouTube. Выдержка из протокола гласит:
«Комментарий пользователя Лев Можейко, начинающийся со слов „Миру мир!“ и заканчивающийся словами „Нет войне!“ направлен на дискредитацию ВС РФ».
Сам Можейко выложил скрин повестки МВД с комментарием, что не сразу обратил внимание на документ.
Чаще заглядывайте в почтовый ящик, две недели валялось pic.twitter.com/nD5sciAOlP— Lev Mozheyko (@LevMozheyko) April 9, 2022
Пресненский суд Москвы заменил участнице Pussy Riot Марии Алехиной неотбытую часть условного наказания по «санитарному делу» на реальное лишение свободы. Таким образом суд удовлетворил представление ФСИН. В заключении она должна провести 21 день.
Суд отправил в СИЗО до 18 июня Михаила Кавуна, которого обвиняют в финансировании «Правого сектора». Его знакомая написала в Facebook, что предлогом для обвинения могут быть денежные переводы его друзьям из Украины и фотография в шуточной футболке с надписью «Ж**обандера», а причиной — оппозиционные взгляды мужчины.
Медиаменеджер и журналист Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). В начале апреля Красильщик в своем Instagram-аккаунте выложил пост, в котором написал об убийствах мирных жителей в Буче под Киевом. Также после начала спецоперации на Украине он высказывался в соцсетях против её проведения. Сейчас 35-летний Илья Красильщик находится за пределами России.
Басманный суд арестовал политика Владимира Кара-Мурзу до 12 июня по делу о распространении заведомо ложной информации о российских вооруженных силах. Поводом для возбуждения дела стало его выступление в Палате представителей от штата Аризона 15 марта 2022 года. По версии следствия, во время выступления Кара-Мурза, «действуя по мотивам политической ненависти», распространил «заведомо ложную информацию» о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы Украины, чем «причинил существенный вред интересам Российской Федерации».
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга распорядился арестовать журналистку RusNews Марию Пономаренко до 22 июня. Решение принято по делу «о дискредитации российской армии» за пост об обстреле драмтеатра в Мариуполе. Защита намерена обжаловать вердикт суда.
«Всё будет хорошо. Все получат по своим заслугам», — арестованная Мария Пономаренко после суда по выбору меры пресечения.— SOTA (@SotaVision) April 27, 2022
Видео: SOTA. pic.twitter.com/MzZoQLJN91
Член Совета движения «Голос», председатель регионального отделения движения «Голос» в Пермском крае Виталий Ковин был вызван в Мотовилихинское УМВД, чтоб дать пояснения по факту «дискредитации армии». В отделении полиции выяснилось, что нарушение полицейские усмотрели в антивоенной петиции политологов, под которой есть подпись Ковина:
«...вот в опорном пункте полиции по инициативе пермского УФСБ на меня составили протокол по 20.3.3 «дискредитация ВС РФ» за подписание и распространение во «ВКонтакте» этой петиции. Все тщательно задокументировано. ФСБ возбудилось еще 17 марта. Петицию, с небольшим комментарием, на свой странице я разместил 28 февраля.
В деле уже есть экспертиза (справка об исследовании), где говорится, что в тексте петиции имеются высказывания, содержащие негативную оценку действий российских военных и призывающие к прекращению боевых действий на территории Украины. Не уверен, но похоже, что это одна из первых административок не за личное мнение, выраженное в посте, а именно за присоединение к коллективной петиции, что, вероятно, может иметь более широкие последствия, чем индивидуальный штраф.
Особенно удивило заключение эксперта Евтеевой, которая проводила лингвистическое исследование, о том, что СП (спорный текст), т. е. мой пост с текстом петиции, «обладает стилистическим синкретизмом». Что бы это значило?»
Суд в Москве арестовал на два месяца главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева, в отношении которого 25 апреля возбудили уголовное дело по «дадинской статье» о неоднократном нарушении порядка проведения митинга. По версии следствия, Украинцев публиковал в сети призывы к курьерам и водителям такси выходить на акции протеста против нарушения их трудовых прав. Активисту грозит до 5 лет лишения свободы. О его аресте ходатайствовал следователь. Защита просила назначить Украинцеву более мягкую меру пресечения.
В Санкт-Петербурге возбуждено дело по ст. 148 УК (оскорбление чувств верующих) из-за видео с поцелуем мужчин на фоне церкви, выложенном в Instagram. Фигурантом дела стал фотограф Сергей Кондратьев. На видео он целовался с мужчиной на фоне петербургской Троицкой церкви, известной как Кулич и Пасха. В качестве музыкального сопровождения была избрана фраза с нецензурным словом («.. твою мать, красотища какая!»), исполненная в жанре церковного песнопения.
Прокурор попросил суд назначить реальный срок основателю NN.RU и активисту Михаилу Иосилевичу. Его обвиняют в осуществлении деятельности нежелательной организации «Открытая Россия», угрозах и неуведомлении о двойном гражданстве. Слушания проходят в Советском райсуде Нижнего Новгорода. Сторона защиты, в свою очередь, попросила судью Ивана Карнавского оправдать Иосилевича.
В России объявлены в федеральный розыск соратники известного оппозиционера Алексея Навального Георгий Албуров и Вячеслав Гимади - авторы нашумевшего расследования о роскошном дворце президента РФ Владимира Путина под Геленджиком. Дело против Навального и его ближайших соратников по факту создания экстремистского сообщества и участии в нем было возбуждено в сентябре прошлого года Следственным комитетом России. В январе Росфинмониторинг внес Гимади и Албурова в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности.
Против знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова возбудили дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК). Поводом стал его пост в Facebook, в котором говорилось про полководца Георгия Жукова, в частности, что он «вывозил из Германии трофейное имущество для своего личного пользования». Главное следственное управление СКР заявило, что Аскеров распространял «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза». По статье о реабилитации нацизма Аскерову грозит до пяти лет лишения свободы.
«Телезнаток» Ровшан Аскеров сообщил ИА «Закон», что не собирается возвращаться в РФ: сегодня стало известно о возбуждении на него уголовного дела о реабилитации нацизма за некий пост о Жукове.— SOTA (@SotaVision) April 27, 2022
Омич «дискредитировал» российскую армию тем, что сфотографировал антивоенную листовку. Мужчину оштрафовали на 50 000 рублей — он отправил фото в чат в телеграме.
Осужденного из-за комментария о взрыве в архангельском УФСБ Ивана Любшина поместили на трое суток в ШИЗО ИК-1 Ярославской области. Об этом ОВД-Инфо сообщил его отец Виктор Любшин. В штрафной изолятор Ивана Любшина поместили 23 апреля — поводом стало то, что он присел на кровать перед проверкой сотрудников ФСИН. После выхода из камеры он узнал, что надзиратели составили на него еще три постановления о нарушении дисциплины.
Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Федора Белова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.354.1 УК РФ. «Следствие полагает, что 05.05.2020, находясь в квартире дома по Гражданскому пр., имея умысел на реабилитацию нацизма, зная, что лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине в годы Второй мировой войны Степан Бандера действовал в интересах Третьего рейха, отправил заявку, содержащую его (Бандеры) фото и ФИО, для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны на сайте „Бессмертный полк онлайн“», – поясняет обстоятельства дела Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Белов признает вину. Ходатайствует о рассмотрении дела в особом порядке.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма против петербуржца из-за прошлогодних комментариев с георгиевской ленточкой и искаженной фразой «Деды воевали». «Безработный 27-летний Артем Антипов несколько дней искал в Интернете новостные заметки, посвященные 9 Мая, и под фейковым именем "Наталия Пенчук" оставлял под ними неадекватные комментарии», — утверждает телеграм-канал Shot. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. У петербуржца изъяли телефон, ноутбук и роутер.
Мэрия Сургута нашла в соцсети видео коммуниста Вадима Абдуррахманова против спецоперации и пожаловалась в прокуратуру. На него завели дело по статье о дискредитации военных. Суд назначил Абдуррахманову штраф 30 тыс. руб. В свою очередь коммунист пожаловался на это прокурору ХМАО, главе регионального СК и начальнику УМВД. Но ответа от них пока не получил.
Советский районный суд Улан-Удэ назначил штраф в 45 тысяч рублей бывшему худруку Русского театра Сергею Левицкому за публичную дискредитацию российской армии. Защитник Левицкого Надежда Низовкина заявила о том, что она обжалует приговор в Верховном суде Бурятии. Ранее Левицкий был уволен из театра, как он считает, по политическим мотивам.
На экс-депутатку из Воронежа завели дело за «фейки». Она говорила, что <спецоперация> в Украине противоречит христианским ценностям. По версии следствия, в конце марта Нина Беляева публично распространила некую ложную информацию о российской армии и высказывала «оскорбления в адрес военнослужащих». На самом деле, Беляева призвала российских солдат самим сдаваться в плен, чтобы прекратить войну. «Христиане так поступать не могут», — сказала тогда коммунистка. За это её и наказали.
Блогерка Мари Говори (Мария Чистякова) рассказала об обыске у родителей по делу об оскорблении чувств верующих. Из-за спецоперации она уехала в Эстонию. Прописана Мари Говори в Нижнем Новгороде, но силовики решили прийти к ее родителям — они живут в Шарье в Костромской области.
В городе Камышин Волгоградской области полиция поставила на профилактический учет 11-летнего школьника, который, как утверждается, распространял в соцсети информацию, направленную на «дискредитацию» российских вооруженных сил. Решение об этом было принято после проверки полицейскими соцсетей в рамках областного оперативно-профилактического мероприятия «Твой Выбор», которое проводилось в регионе с 14 по 22 апреля. Какие публикации ребенка вызвали претензии полиции, не уточняется.
На екатеринбургскую журналистку и активистку Елену Шукаеву составили пять протоколов о «дискредитации ВС РФ» – 3 за публикации в Facebook и 2 за публикации Вконтакте. Примечательно, что часть публикаций датируется концом февраля, когда закона о наказании за «дискредитацию ВС РФ» ещё не было. Один из постов звучит так:
«Удивительное дело, российской статистике смертности от ковида граждане не верили, а в <спецоперацию> без потерь почему-то верят».
Максимальное наказание по каждому из протоколов — до 50 тысяч рублей штрафа. Ранее по этой статье суд в Екатеринбурге трижды оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана. «Как филолог-лингвист могу сказать, что в данных публикациях максимум что было, это критика верховного главнокомандующего, но никак не дискредитация Вооружённых сил РФ», – прокомментировала Шукаева "Вечерним ведомостям" вменяемые ей правонарушения.
В Москве задержали автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова и увезли в Никулинский суд Москвы. Активиста обвиняют в неких репостах о митингах, вменяя ему тем самым ч.8 ст.20.2 КоАП. Таким образом, по мнению активиста, центр «Э» пытается помешать ему окончить вуз.
В Набережных Челнах в рамках расследования дела о лжеминированиях двух местных банков, «Автоградбанка» и «Камкомбанка», прошли обыски у школьного учителя, активиста Раушана Валиуллина. По его словам, полицейские пришли к нему домой рано утром — разрешение на следственные действия дал городской суд Набережных Челнов. У Валиуллина изъяли ноутбуки, телефоны, флешку и зарядные устройства. После чего преподавателя отвезли в УМВД по Набережным Челнам и допросили в качестве свидетеля.
Прошёл обыск. Изъяли мой ноутбук и ноутбук супруги, наши телефоны, флешку, зарядные устройства. Меня увезли в УМВД. Провели допрос в качестве свидетеля по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подписку о неразглашении не дал https://t.co/3OERSf3Aa4— Раушан Валиуллин (@valiullinrf) April 29, 2022
Валиуллин рассказал «Idel.Реалии», что о минировании банков не сообщал, а также добавил, что полицейские спрашивали о его отношении «к специальной военной операции на территории Украины». После допроса Валиуллина отпустили.
***
Как видим, привлечение к ответственности за критику российских властей, особенно связанной со «спецоперацией», стало топовым в апреле. Вряд ли эта тенденция покажет спад в следующем месяце, особенно учитывая искусственно нагнетаемую властями истерию вокруг милитаристской темы. Кроме этого преодолён моральный барьер в вопросе уголовного и административного преследования, то есть ни силовики, ни суды уже не проявляют особой осторожности, как это было раньше, и достаточно уверенно отправляют граждан под арест – количество уже находящихся в СИЗО недавно опубликовала «Медиазона». Также отмечается произвольный характер трактования оставленных россиянами в Сети высказываний, и если на первый взгляд в той или иной публикации даже с натяжкой нельзя отыскать «дискредитацию армии», правоохранители её находят, а суды подтверждают наличие правонарушения и накладывают на граждан крупные штрафы. Таким образом, любые критические высказывания воспринимаются властями очень болезненно, поэтому альтернативное мнение бешеными темпами выдавливается из публичного поля.
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ
Главное за неделю в области права.