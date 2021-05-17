Медицинские заключения для приобретения оружия станут электронными

В Госдуму внесён законопроект №1172610-7 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об оружии“ и Федеральный закон „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“», усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования. Об этом сообщил глава парламентского инфокомитета Александр Хинштейн, являющийся также одним из авторов документа.

Согласно проекту закона, медицинское освидетельствование сможет проводиться только в государственных или муниципальных учреждениях и включать в себя химико-токсикологические исследования, а также психологическое тестирование.

При успешном прохождении освидетельствования формируется электронное заключение, подписанное квалифицированной подписью, которое размещается в ГИС Минздрава. В свою очередь, Росгвардия получает доступ к этому электронному реестру.

«Таким образом, человеку больше не надо носить справки из кабинета в кабинет: в Центре лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) автоматически будут видеть его медицинское заключение. Что особенно важно: устраняется сама возможность предоставления подложных медсправок», – отмечает Хинштейн. «Сегодня Росгвардия даже не может проверить, стоит ли человек на учёте в психоневрологическом диспансере», – добавляет он.

Если у владельца оружия уже после успешного медосвидетельствования выявились противопоказания (например, после ДТП обнаружились следы наркотиков ), информация об этом также размещается в ГИС Минздрава и направляется в Росгвардию. После этого разрешение и лицензия на оружие приостанавливаются, а гражданин – обязан за 30 дней пройти внеочередное медосвидетельствование. На это время – оружие у него изымается.



«Кроме того, мы предлагаем вести электронный учёт оружия, патронов и их владельцев в ГИС Росгвардии, – пишет Хинштейн. – Законопроект проработан и согласован с заинтересованными ведомствами: Росгвардией и Минздравом».

Инициатива ужесточить выдачу оружия гражданам появилась после трагедии в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии №175, в результате которой погибло 9 человек, 32 пострадали, среди них много детей. Исходя из поведения на допросе, есть основания предполагать, что Галявиев имеет проблемы с психикой. Многие общественники и пользователи Сети резонно спрашивают – почему тогда Росгвардия, в чьём ведении оборот и выдача оружия, не обратила внимание на его неадекватное состояние. Те же самые вопросы озвучивались и после керченской трагедии.

Часть российских политиков пообещало проработать законодательство в области оружия, часть занялась уже привычным для неё занятием — обвинением интернета во всех бедах.