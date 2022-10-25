Россия поделится с Беларусью данными о невыездных россиянах

Как выяснил CNews, в Федеральную миграционную службу (ФМС) будет в автоматическом режиме поступать информация о постановке на воинский учет, в частности, о прохождении военной службы и об окончании службы по призыву.



Для этих и иных целей МВД объявило тендер на доработку ГИСМУ, для чего из бюджета выделено 914,6 млн рублей. После доработки системы сведения о прохождении военной службы ФМС будет получать от Минобороны.

Как сказано в техническом задании:

«ПО «ГИСМУ» предназначено для комплексной автоматизации, информационной и технологической поддержки процессов в сфере миграции в МВД России, обеспечения их информационного взаимодействия на основе единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и предоставления информационно-телекоммуникационных услуг должностным, юридическим и физическим лицам.



ПО «ГИСМУ» обеспечивает хранение и обработку информации о физических лицах, находившихся, находящихся и планирующих находиться на территории Российской Федерации (российских гражданах, иностранных гражданах и лицах без гражданства), юридических лицах, ходатайствующих о въезде иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации и использующих иностранную рабочую силу, а также направляющих в установленном порядке сведения о регистрации (постановке на учет) граждан Российской Федерации и иностранных граждан (лиц без гражданства), аналитической информации, инфраструктурной информации и электронных документов.



ПО «ГИСМУ» – совокупность взаимодействующих между собой объектов (соответствующих подсистем и модулей), обеспечивающих выполнение функциональных задач по отдельным направлениям деятельности подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России, объединенных по целевому назначению при оказании государственных услуг».

Система дорабатывается в «соответствии с изменениями законодательства в сфере миграции», отмечается на портале госзакупок.

В ходе проекта также планируется обеспечить взаимодействие ГИСМУ с паспортно-визовым сервисом МВД, возможность получения и отправки ответов с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), получения сведений из единой госинформсистемы социального обеспечения и т. д. Предусмотрена новая возможность выгрузки из системы данных о российских гражданах, в отношении которых действуют ограничения на выезд с территории России, для последующей передачи этих сведений в МВД Белоруссии.



В описании объекта закупки указываются нормативно-правовые акты, согласно которым вносятся изменения в ГИСМУ. Например, вышеупомянутую доработку системы регулирует соглашение между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств-участников Договора о создании Союзного государства от 19 июня 2020 г.

Помимо прочего, в ГИСМУ после доработки должны выгружаться/загружаться данные в/из пограничной службы ФСБ посредством системы «Мир» (ГИС миграционного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность). Виды выгружаемых сведений определены неким соглашением между МВД, ФСБ и Минцифры, отмечается в документе.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) — 10.11.2022 г.