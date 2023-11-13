GitHub раскрыл данные пользователей в 84% случаев от общего числа госзапросов

Запросы на данные пользователей

С января по июнь 2023 года веб-сервис для хостинга IT-проектов GitHub получил и обработал со всего мира 256 запросов на данные пользователей. Это следует из отчёта о прозрачности платформы. Данные запросы затронули 550 учётных записей.

«Мы тщательно рассматриваем все запросы на предмет соответствия нашей политике и требованиям законодательства и отклоняем их, если они этому противоречат», — поясняется на сайте сервиса.

Источник: GitHub

По 216 из 256 запросов (84%) информация была раскрыта:

«При раскрытии информации мы никогда не передаём контент и персональные данные частных лиц, за исключением случаев, когда это требуется по ордеру на обыск. И мы уведомляем пользователей, когда раскрываем их информацию в ответ на юридический запрос, если только закон или постановление суда не запрещают этого делать».

Запросы на удаление контента

В первой половине 2023 года в GitHub пришло 10 запросов от государств на удаление контента, 7 из них были обработаны.

3 запроса на удаление контента в соответствии с местным законодательством оказались из России.

«GitHub иногда получает запросы от правительств об удалении контента, который считается незаконным на их территории. Мы, по возможности, ограничиваем удаление только той юрисдикцией, в рамках контент является нелегальным, и обнародуем официальные запросы публично в нашем соответствующем репозитории», — говорится в GitHub Transparency Center.

Кроме того, Россия направила ещё 3 запроса в соответствии с условиями предоставления услуг GitHub.

Помимо неё 1 запрос сделали США, 2 — Индия, ещё 1 — Сингапур. Политика допустимого использования GitHub включает такие пункты, как безопасность пользователей, авторское право и др.

Источник: GitHub

DMCA, автоматическое сканирование и апелляции

GitHub обрабатывает и требования американского Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Платформа получила 1 086 уведомлений, связанных с этим документом.

GitHub применяет автоматическое сканирование для обнаружения злоупотреблений, таких как изображения сексуальной эксплуатации детей и жестокого обращения с ними. Автоматическое сканирование выявило 2 таких случая. Сотрудники платформы подготовили по ним 12 отчётов в Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей.

Источник: GitHub

GitHub принимает апелляции по удалённому модераторами контенту. Так, платформа скрыла 9 735 аккаунтов, но потом восстановила 256 из них. Ещё к 4151 она ограничила доступ, из которых к 101 она впоследствии доступ вернула. Наконец, ещё 169 аккаунтов «восстановили в правах» частично.