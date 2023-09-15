Глава СЖР дал «рекомендации» по употреблению слова «трансгендер»

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв высказался о том, как работникам медиа стоит говорить о трансгендерных персонах.

По мнению Соловьёва, журналисты должны опираться на внешние признаки трансгендерных людей:

«Существует специальный словарь, который предлагает из соображений политкорректности таких людей называть «трансгендерный человек». Если всё-таки это существо похоже на мужчину, то можно говорить «трансгендерный мужчина», если на женщину, то — «трансгендерная женщина». Специалисты достаточно долго спорили, какого рода само слово «трансгендер». Оно было внесено в академический словарь русского языка в 2021 году, и там оно определяется существительное мужского рода. Феминитивы типа «трансгендерка» употребляются крайне редко. Так что достаточно непросто с этими определениями быть и как-то их употреблять. Надеюсь, наши коллеги смогут пройтись по словарям и понять для себя, каким образом рассказывать о подобных людях. Специалисты говорят, что всё-таки не в среднем роде».

Владимир Пахомов, научный руководитель портала «Грамота.ру», утверждает, что слово «трансгендер» склоняется как существительное мужского рода второго склонения. Окончание зависит от имени собственного.