Анонимные «борцы с фейками» пишут доносы на авторов Википедии

В анонимных телеграм-каналах начали появляться личные данные википедистов, сообщает канал «Википедия. Неофициально».

Но одной только деанонимизацией дело не закончилось. Так, в Республике Беларусь Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) задержало блогера Марка Бернштейна, который входит в список топ-50 лучших авторов Википедии. В видеоролике, выложенном в Telegram-канале силовиков, видно, что к нему была применена сила. В том же канале сказано, что википедист якобы «распространяет фейковые антироссийские материалы».

В связи с этим в канале «Википедия. Неофициально» сказано:

«Мы рекомендуем всем участникам Википедии на территории России и Беларуси скрыть свои личные данные и редактировать статьи о <военных действиях> и на другие темы, которые могут подпадать под новые законы о „фейках“, только с дополнительных учётных записей».

«Роскомсвобода» считает недопустимым преследование авторов популярнейшей онлайн-энциклопедии, которые с научной аккуратностью составляют статьи о прошлом и настоящем, делятся с пользователями Интернета бесценными знаниями, изложенными в доступной форме. Мы призываем прекратить давление на сообщество википедистов и освободить задержанных. Действия белорусских силовиков, как и анонимных «разоблачителей» есть ничто иное, как запугивание и цензура, не имеющие ничего общего с законностью.