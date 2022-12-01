На Google подан коллективный иск на 16,3 миллиардов долларов

В Апелляционный суд Великобритании поступил коллективный иск от лица 130 тыс. компаний, которые управляют 1,75 млн сайтов и мобильных приложений. Они требуют возместить убытки в размере 16,3 млрд долл.

«В иске утверждается, что Google злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы, зарабатывая сверхприбыль за счёт десятков тысяч издателей веб-сайтов и мобильных приложений в Великобритании», — говорится в судебном пресс-релизе. В частности, Google якобы диктовала условия и контролировала ценообразование, что нанесло ущерб тысячам компаний, у которых не было иного выбора получать доходы от рекламы, кроме как используя инструменты корпорации. Из-за этого предприятия могли потерять до 40% рекламной выручки.

Партнёр одной из юридических фирм, представляющих издателей, заявил, что миллионных штрафов недостаточно, чтобы «пресечь антимонопольные действия техгиганта». Представитель Google в свою очередь назвал иск «спекулятивным» и «оппортунистическим».

По мнению издания, в поддержку своей позиции истцы могут сослаться на решение французского регулятора, который в июне 2021 года оштрафовал компанию на 220 млн евро за подрыв честной конкуренции.