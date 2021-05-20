Google обжаловал судебное решение о восстановлении канала «Царьград» на YouTube

Google обжаловал решение Арбитражного суда Москвы, который обязал корпорацию восстановить аккаунт «Царьграда» нa YouTube по иску телеканала. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе Google рассказали, что заблокировали канал в рамках исполнения законодательства о санкциях:

« Мы подали апелляцию по делу "Царьграда", поскольку решение суда первой инстанции не принимает во внимание предыдущую сложившуюся логику решений многих российских судов и предусматривает штраф, несоразмерный рассматриваемому делу » .

В Google также добавили, что помимо прочего подача апелляции важна, поскольку это решение создает большую неопределенность для иностранных инвесторов, таких как Google, в России. По словам пресс-службы, компания «с нетерпением ждет возможности подробно изложить свои аргументы на слушании по апелляции».

В середине апреля текущего года суд в полном объеме удовлетворил иск НАО «Царьград медиа» и обязал Google восстановить аккаунт телеканала на YouTube, заблокированный из-за санкций США. Кроме того, корпорация должна вернуть владельцу деньги, которые он мог бы заработать на монетизации контент. Если ответчик не выполнит решение, с 20 мая на него будет наложена прогрессирующая судебная неустойка, стартовая величина которой составляет 100 тыс. руб. за каждый день, с условием еженедельного увеличения суммы в два раза.

Таким образом, уже на 17-й неделе неисполнения решения суда накопленная сумма превысит величину годовой выручки ООО «Гугл» за 2020 год (85,46 млрд руб.), составив 91,75 млрд руб. А по подсчётам юридической фирмы Baker & McKenzie (есть у Forbes), которая выступала представителем Google в суде, через семь месяцев размер неустойки и вовсе достигнет 94 трлн руб. и почти сравняется с капитализацией материнской компании Google — Alphabet (117 трлн руб).

Напомним, YouTube (принадлежит Google) заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» в июле прошлого года. «Царьград» начал вещание в 2015 году. Его основал бизнесмен Константин Малофеев, из-за обвинений в финансировании военного конфликта на востоке Украины с 2014 года находящийся под санкциями Евросоюза, США и Канады.

Это дело политически мотивировано и является государственным вмешательством в политику модерирования частного портала, уверен руководитель «РосКомСвободы» Артём Козлюк.

«Очень странно, что неустойку требуют с российского ООО «Гугл», которое отвечает только за рекламную политику. Российское юрлицо, несмотря на то что является «дочкой» американской корпорации, не имеет никакого отношения к YouTube и тем более не может влиять на политику видеосервиса».