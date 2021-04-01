Google тестирует в Chrome альтернативу cookies

Корпорация Google объявила о начале тестирования новой экспериментальной технологии таргетинга рекламы Federated Learning of Cohorts (FLoC). FLoC призвана стать альтернативой сторонним файлам cookie, которая, в отличие от них, не позволяет отслеживать действия каждого конкретного человека, собирая пользователей в группы по интересам (когорты).

Chrome начнёт создавать эти когорты на основе поведения людей, после чего поделится специальными групповыми метками со сторонними трекерами и рекламодателями в интернете. Участники тестирования выбраны автоматически и случайно. В список не попадают те, кто отключили сторонние файлы cookie в Chrome.

«Рекламодателям будет предоставляться только идентификационный номер когорты. Этот подход отличается от принципа работы cookie-файлов, которые отслеживают конкретного пользователя на каждом сайте», — рассказал директор по продукту Google Privacy Sandbox Маршалл Вейл.

Фонд электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation, EFF) между тем раскритиковал FLoC, считая, что технология только упростит отслеживание пользователей при помощи своих идентификаторов.

«Идентификатор когорты — это прямое отражение вашего поведения в сети. Это может дополнить поведенческие профили, которые уже собирают многие трекеры», — пояснили там.

Перспективы развития технологии зависят от того, по какому пути всё-таки пойдёт Google, даёт корпорации шанс технический специалист «РосКомСвободы» Вадим Мисбах-Соловьёв. По его словам, если верить заявлениям про приватность, то польза от внедрения FLoC (с запретом всех других видов трекинга) есть. Особенно с учётом того, как она работает сейчас:

«Например, в режиме «инкогнито» доступ к этому API блокируется. Если ещё и со стороны плагинов будет разрешено подделывать/переопределять ID когорты — будет очень даже полезно с точки зрения приватности», — говорит программист.

Однако он не забывает, что основной и главный бизнес Google — это всё же продажа рекламы.

«Боюсь, развитие всё же имеет шансы пойти именно по сценарию, предсказанному EFF, то есть пользователей станет ещё проще отслеживать», — предостерегает эксперт и, резюмируя, предлагает пока понаблюдать за развитием событий.

Пробная версия в настоящее время развёрнута для 0,5% пользователей Chrome в Австралии, Бразилии, Канаде, Индии, Индонезии, Японии, Мексике, Новой Зеландии, США и на Филиппинах.