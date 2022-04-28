Нужна юр.помощь?
Новости
28 April 2022

Google по запросу стал удалять результаты поиска с персданными

До этого причиной для удаления могла послужить только попытка злоумышленника украсть деньги через использование имени пользователя.

Google по требованию теперь может удалять результаты поиска с персональными данными пользователей. До этого причиной для такого решения могла послужить только попытка злоумышленника украсть деньги через использование чьего-то имени. Компания будет оценивать поступающие запросы: она может или скрыть информацию, или сохранить её, если та представляет собой общественный интерес. В первом случае (при удовлетворении требования) сведения не будут отображаться либо ни при одном поисковом запросе, либо при поиске, включающем пользовательское имя.

 

Cписок данных, которые можно скрыть:

- номера документов, позволяющие идентифицировать человека;

- номера банковских счетов;

- номера кредитных карт;

- фото рукописных подписей;

- фото других документов, удостоверяющих личность;

- особенно личные данные, такие как медицинские записи;

- персональная контактная информация (физические адреса, номера телефонов и адреса электронной почты);

- конфиденциальные учётные данные для входа (логины и пароли).

 

Кроме того, Google удалит и такую информацию, как «интимные личные изображения, опубликованные без согласия пользователя», порнографические дипфейки и т.п. 

Новая политика может быть распространена и на сайты, которые обещают продавать информацию при подписке. Представитель Google Нед Адрианс рассказал The Verge, что компания удалит адреса таких ресурсов при условии, что по ним действительно можно найти чьи-то персданые и не будет общественно значимой информации. 

Как защитить себя от доксинга, читайте в наших карточках.

Google персональные данные приватность цифровые права

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Выросло количество госзапросов к «Яндексу» по раскрытию пользовательских данных
Еврокомиссия приостановила сделку Google по покупке Fitbit
В России заведут единую базу цифровых профилей иностранцев
Google обвиняют в сборе данных при выключенной опции отслеживания
Privacy Day 2021: как государства и корпорации используют ваши данные
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности