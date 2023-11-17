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17 November 2023

Google раздаст 100 000 бесплатных ключей безопасности

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Устройства Titan Security Key позволят людям, работающим в отраслях с высоким уровнем риска, защитить свои гаджеты и предотвратить атаки.
Фото: townnews.co.uk

Корпорация Google объявила о бесплатной раздаче 100 000 экземпляров аппаратных средств безопасности Titan Security. Эти устройства предназначены для защиты сотрудников, работающих в отраслях с высоким уровнем риска.

Google планирует раздать ключи в 2024 году людям, работающим в правительствах по всему миру, особенно тем, кто участвует в администрировании выборов.

«Откажитесь от пароля и предотвратите атаки с помощью лучших в своем классе ключей безопасности, которые могут хранить до 250 уникальных „пасскеев“», – говорится в блоге компании.

Продукт был представлен на Aspen Cyber Summit в Нью-Йорке. 

Ключи Titan Security от Google действуют как элемент двухфакторной аутентификации после ввода паролей. Кроме того, устройства позволяют пользователям входить в приложения и на сайты таким же образом, как они разблокируют свои устройства: с помощью отпечатка пальца, сканирования лица или PIN-кода экранной блокировки.

Ключи Titan Security позволяют хранить ключи доступа для аккаунтов не только в Google, но и в других системах, включая Microsoft. Они используют современный стандарт аутентификации FIDO2.

Многие пользователи с высоким уровнем риска являются частью Программы Расширенной Защиты (APP) Google, защищающей известных людей, таких как активисты и журналисты, от онлайн-атак.

Стоит отметить, что в этом году Google уже раздала такое же количество ключей. Среди компаний, сотрудники которых бесплатно получили средства защиты, были в основном некоммерческие организации, такие как Access Now, Defending Digital Campaigns, Freedom House, Международный Фонд Избирательных Систем, Internews и PUBLIC.

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