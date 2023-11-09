Google: Россия сделала более 36 тысяч запросов на удаление контента

С января по июнь Google получил от России 36 780 запросов на удаление контента.

Источник: Google

Больше половины (58%) из них касалось вопросов национальной безопасности, 18% — авторских прав, 6% — употребления наркотиков, 4% — пропаганды суицида.

Источник: Google

Также в корпорацию пришло 185 запросов на удаление контента в соответствии с законом № 276-ФЗ, который обязывает анонимайзеры и поисковики не предоставлять доступ к запрещённой информации. Корпорация отклонила 49% из них. Google заявляет, что этим запросам в поисковой выдаче соответсвуют 811 109 ссылок.

«Некоторые запросы не содержат точной информации о том, что именно государственные органы требуют удалить (например, в запросе может быть не указан URL). В других случаях выясняется, что автор уже самостоятельно удалил контент. Учтите, что не все распоряжения суда, которые присылают нам в запросах, требуют от Google конкретных действий», — говорится на сайте.

В качестве примера приводится кейс с Роскомнадзором, который добавил в реестр запрещённых сайтов несколько тысяч URL, содержащих информацию о мятеже Евгения Пригожина. Компания пишет, что регулятор не предоставил правовое основание для запрета, поэтому она не исключили указанные URL из поисковой выдачи. Кроме того, часть из ссылок ещё и не проиндексировалась в принципе.

Интересно, что среди попавших в список URL есть материалы российских СМИ, а также экстренное обращение президента России Владимира Путина к гражданам.

Источник: Google

По миру в целом было 60 159 запросов, связанных с удалением 551 280 объектов контента. Чаще всего запросы касались национальной безопасности (21 900), конфиденциальности (13 073) и мошенничества (11 037). Больше всего госорганы интересовались YouTube (59% запросов), Веб-поиском (21,1%) и Google Рекламой (11,4%).

Россия заняла 3 место из 30 по числу удалённых за нарушение принципов сообщества видео на YouTube (571 038 роликов). Выше расположились США (1 322 235) и Индия (2 072 210). Общее число удалённых видео составило 7 365 556. Авторы подали 412 708 апелляций, в результате которых 31 092 ролика восстановили.

Источник: Google

Отчётный период охватывает месяцы с апреля по июнь. Страна или регион определялись по IP-адресу пользователя во время загрузки.

«Как правило, IP-адрес позволяет определить местоположение, если пользователь не подключен к виртуальной частной сети (VPN) или прокси-серверу», — говорится на сайте компании.

Сами пользователи пожаловались на 22 293 961 ролик. Больше всего жалоб оказалось из Индии, США и России. С апреля по июль удалил видеохостинг и 14 063 789 каналов, 93,5% из них — за спам. Общее же число удалённых комментариев составило 767 476 193.

На основании европейского законодательства о конфиденциальности по запросам было удалено 52% URL в первой половине 2023 года.

«Чаще всего мы не удовлетворяем запросы в случаях, когда у отправителя есть возможность исключить появление контента в результатах поиска без нашего участия, если указанные URL уже упоминались в этом или других запросах, либо по техническим причинам. Мы можем отказаться удалять веб-страницу из результатов поиска, если посчитаем, что ее контент представляет значительный интерес для общества», говорится в отчёте.