Роскомнадзор призвал Google устранить «трудности перевода»

На днях пользователи заметили, что сервис Google Translate при переводе словосочетания «дорогие россияне» или «дорогие русские» предлагает вместо dear russians вариант dead russians, т.е. «мёртвые россияне». Намеренную ошибку, скорее всего, инициировали пользователи, настроенные против политики российских властей.

Дело в том, что при осуществлении перевода любой пользователь может предложить свой вариант, и это его свойство очень часто используют политически активные пользователи. Такого рода политическимй троллинг появляется в информационном поле уже далеко не в первый раз, и Google устранил ошибку достаточно быстро.

Однако Роскомнадзор, видимо, решил снова обратить внимание общественности на это малозаметное событие, обратившись к Google LCC с официальным требованием о незамедлительном принятии мер по исключению из сервисов компании высказываний угроз в адрес российских пользователей:

«Ранее в работе сервиса Google.Translate было выявлено нарушение экстремистского характера. Указанный сервис при вводе для перевода словосочетания «dear Russians» (дорогие россияне) предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы «dead Russians» (мертвые россияне). Причем для поисковых запросов с упоминанием других национальностей подобные предложения отсутствовали. Роскомнадзор потребовал от американской компании принять исчерпывающие меры по недопущению подобных ситуаций в отношении российских пользователей, а также проинформировать ведомство о причинах появления таких сообщений».

Какого рода это должны быть «исчерпывающие меры», надзорное ведомство не уточнило. Но вряд ли американская компания откажется от опции пользовательского улучшения перевода, которая приносит для работы сервиса Google Translate больше пользы, чем проблем. Тем более, что на подобное хулиганство уже мало кто обращает внимание.