Верховный суд США признал Twitter и Google непричастными к действиям террористов

Верховный суд США постановил, что претензии родственников жертв террористических актов к Google и Twitter бездоказательны. По мнению суда, размещение контента террористических группировок на указанных платформах не влечёт для компаний прямой правовой ответственности для платформ за совершение конкретных терактов.

Первый иск — Twitter против Таамнеха — был подан родственниками иорданца Навраза Алассафа, погибшего в 2017 году в Стамбуле в результате теракта, который совершили боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Истцы утверждали, что соцсети, в данном случае Twitter, осознанно помогали ИГ тем, что не удалили со своей платформы контент террористов, нарушающий федеральные законы о борьбе с терроризмом, позволив им тем самым довести дело до теракта.

Судья Кларенс Томас в решении указал, что предоставленных истцами фактов недостаточно для доказательства помощи или подстрекательства ИГ к совершению теракта. По его словам, если обвинение в подстрекательстве рассматривать в широком смысле, то виновными могут стать и обычные торговые организации, чьими товарами пользовались преступники. Тогда можно уже возлагать на людей, доставляющих почту, ответственность за содержание тех писем, которые они доставляют, считает судья.



Второй иск был подан в отношении Google отцом Ноэми Гонсалес, погибшей в ноябре 2015 года в Париже также в результате теракта ИГ. Гонсалес обвинял Google и другие IT-компании в том, что они позволяли членам ИГ распространять в социальных сетях идеи экстремистского толка, а также вербовать новых сторонников и получать финансирование.



По мнению истца, Google несет ответственность за то, что алгоритмы YouTube, разработанные сотрудниками компании, выдавали пользователям в списках рекомендаций видеоролики «Исламского государства», что противоречит законам США о борьбе с пособничеством террористам. В этом случае суд не стал выносить полноценного отдельного решения, сославшись на то, что обстоятельства дела «практически идентичны» тем, что значатся в деле Twitter. Суд вернул это дело нижестоящей инстанции с рекомендацией рассмотреть его повторно с учетом решения Верховного суда о Twitter.