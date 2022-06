Google запретил создавать дипфейки с помощью Colaboratory

Компания Google «без лишнего шума» приняла решение запретить обучение систем искусственного интеллекта (ИИ), которые могут использоваться для создания дипфейков, на своей платформе Colaboratory, чаще всего именуемой Colab.

Google has quietly made the decision to ban users from creating deepfakes on its Colaboratory computing service. https://t.co/YCOe5qDR8J