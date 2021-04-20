Депутаты передумали жёстко ограничивать иностранное владение в онлайн-кинотеатрах

Из законопроекта, запрещающего иностранцам владеть больше 20% в российских онлайн-кинотеатрах, уберут ограничения по структуре владения, введя вместо этого изменения в управлении ими по примеру «Яндекса». Первая версия законопроекта №1078725-7, внесенная депутатом Антоном Горелкиным, вызвала критику бизнеса и вынудила сервис ivi отложить свое IPO. Об этом пишет «Ъ», побеседовавший с Горелкиным.



Парламентарий рассказал, что доработает свой законопроект, который, по его словам, вызвал «много откликов со стороны отрасли», поэтому принято решение, что его «нужно трансформировать». беседе с ТАСС Горелкин подтвердил намерение доработать документ:

«Провели много дискуссий, и поступило много откликов со стороны отрасли. Тема уже назрела и перезрела, поэтому надо принимать решения по трансформации инициативы в соответствии с откликами отрасли, чтобы у отечественных компаний были комфортные условия, на что в целом и направлена вся инициатива. Трансформация инициативы необходима, но для того, чтобы что-то отозвать, надо тогда что-то внести взамен, мы сейчас работаем над этим в контакте с отраслью».

Законопроект будет отозван и внесен в новой редакции, не затрагивающей «сферу иностранного владения», и регулируя только «область управлениям сервисами», сказал «Ъ» источник, знакомый с ситуацией. Именно такое предложение в совместном письме Горелкину основные игроки направили месяц назад.



Действующее законодательство ограничивает 20% долю иностранного участия в аудиовизуальных сервисах по аналогии со СМИ. Однако для локальных сервисов c российской аудиторией более 50% сделано исключение - доля иностранного владения в них может быть любой при наличии у такого сервиса российского юридического лица. Внесенный в декабре прошлого года законопроект это исключение убирает.



Согласно инициативе, иностранная доля в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса может быть выше 20% при условии согласования с правительственной комиссией.



По словам Горелкина, идея законодательного регулирования аудиовизуальных сервисов заключалась в том, чтобы крупные зарубежные игроки не могли монополизировать всю российскую отрасль онлайн-кинотеатров.



«Законопроект находится в финальной проработке у меня и ряда коллег, кто именно будет его вносить — это не самое важное. Важно, что есть запрос со стороны отрасли, о чем уже писалось и говорилось последние несколько недель и представителями рекламной отрасли, и отрасли АВС», - сказал Горелкин.



В середине апреля текущего года источник ТАСС, близкий к разработке инициативы, проинформировал, что документ будет внесен в Госдуму в течение двух недель. По словам источника агентства в индустрии, создание нового измерителя для подсчета аудитории соцсетей и АВС не предполагается — планируется расширить полномочия Mediascope.



В Роскомнадзоре считают, что реализация единой системы медиаизмерений позволит соблюсти баланс интересов всех участников рынка и государства. Ведомство принимает участие в разработке концепции регулирования системы измерения аудитории российского сегмента интернета, указали в пресс-службе Роскомнадзора.