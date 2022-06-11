Владение сервисами объявлений для иностранцев предложено ограничить двадцатью процентами

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин внёс законопроект №141597-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“», призванный урегулировать работу онлайн-сервисов для размещения объявлений (классифайды).

Горелкин предложил «приземлить» сайты с объявлениямиhttps://t.co/z37YgNxCZM — Runet (@TheRunet) June 10, 2022

Согласно законопроекту, основным владельцем таких ресурсов должно выступать российское юрлицо или гражданин РФ, а доля иностранного участия должна быть ограничена 20%. Сам депутат, поясняя свою инициативу, упоминает сервис для размещения объявлений Avito.

В своём аккаунте Telegram депутат заявил, что:

«За последнее десятилетие онлайн-сервисы объявлений превратились в огромные хранилища самых разнообразных данных о наших гражданах. Многими из них сейчас владеют иностранцы, поэтому мы всерьез опасаемся за сохранность этой информации и не можем прогнозировать, что будет в случае ее утечки. Другая проблема – мошенники. Объем мошеннических действий, которые совершаются с использованием классифайдов, исчисляется сотнями миллионов рублей».

Депутат считает, что «пришла пора наводить в этой индустрии порядок». «С учетом международной ситуации, когда против страны практически официально объявлена информационная и технологическая война, нам необходимо обеспечить государственный контроль за основными игроками индустрии. По сути, ограничение доли иностранного участия — это форма приземления классифайдов, работающих в России», – подытожил единоросс.

Горелкин также подчеркнул, что работа сервисов «находится в серой зоне». При поддержании в Госдуме инициативы владельцы классифайдов должны будут установить единый измеритель аудитории и создать электронную почту для направления обращений.

Telegram-канал «Цифровое Средневековье» видит в этом желание распространить на онлайн-объявления то же регулирование, что и с соцсетями:

«А именно – сервисы объявлений с посещаемостью более 10 млн в месяц будут сами нести ответственность за контент, который размещают на них пользователи. И соответственно, на них возлагается обязанность бороться с незаконным контентом. Кроме того, эти сайты включат в особый реестр (ну, полюбили депутаты плодить реестры) и поставят им счетчик посетителей от Роскомнадзора».

«Недавно прозвучавшие планы компании ставят под сомнение актуальность самого предложения и целесообразность подготовки и вынесения на рассмотрение законодателей подобных актов. На повестке Госдумы, на наш взгляд, стоят более важные для экономики страны законопроекты»,— прокомментировали инициативу в Avito. В компании отметили, что акционер Avito, нидерландская компания Prosus, будет искать покупателя на свой российский актив или его часть, а сама компания соблюдает все требования российского законодательства.