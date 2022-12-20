Дума хочет признать экстремистскими карты, оспаривающие территориальную целостность РФ

Госдума в первом чтении приняла законопроект об уточнении понятия экстремистских материалов. В частности, документ предлагает отнести к таковым предназначенные для распространения или публичного демонстрирования картографические (и иные) изображения, оспаривающие территориальную целостность России.

Необходимость нормы обосновывается тем, что случаи распространения печатно-буклетной продукции, на которой те или иные области «наглядно отнесены к территориям других государств», участились, следует из пояснительной записки. По мнению авторов законопроекта, это является «скрытой формой пропаганды, проводимой, как правило, из-за рубежа, в целях формирования у российской и мировой общественности искажённых представлений о государственной границе России, оправдания территориальных претензий сопредельных государств к нашей стране, подрыва суверенитета и государственной целостности РФ».

В случае массового распространения или производства указанных материалов физические и юридические лица подвергнутся административной ответственности: граждане — вплоть до ареста на 15 суток, организации — штрафу до 1 млн руб. Карты, изданные ранее, под понятие о правонарушении не подпадут, обещают депутаты.

Авторами проекта закона стали председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, его заместители по комитету Эрнест Валеев и Анатолий Выборный.

Ранее в этом году на «Яндекс.Картах» исчезли границы государств, остались только названия и границы регионов. В «Яндексе» объяснили это смещением акцента на «природные объекты».





