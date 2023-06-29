Госдума предлагает рассматривать множественное нарушение прав нескольких авторов как одно

На днях Госдума приняла в первом чтении поправки к Гражданскому кодексу о правах на интеллектуальную собственность. На это обратил внимание «Ъ». Документ дополняет ст. 1252.1 ГК, в частности, позволяяя рассматривать нарушение нескольких прав нескольких правообладателей как одно, если оно совершено одновременно (или в короткий срок) одним или несколькими связанными способами. Компенсация в таком случае предполагается общая (сейчас же по каждому нарушению можно требовать отдельную).

«В отношении нескольких способов использования судом может быть признано, что совершено одно нарушение, если такие способы взаимосвязаны и одни из них подчинены другим и не имеют самостоятельного экономического значения. Примерами могут служить перевозка и хранение контрафактных товаров, которые затем были проданы, или воспроизведение произведения для целей его доведения для всеобщего сведения на интернет-сайте», — говорится в пояснительной записке.

Концепция единого нарушения «значительно упростит жизнь пиратов», считает собеседник «Ъ»:

«Например, пират сделал сайт, разместил тысячу фильмов, книг, музыкальных произведений разных правообладателей. Здесь есть единая экономическая цель — зарабатывать за счёт рекламы на сайте».

Напротив, с розничного продавца могут взыскать стоимость партии контрафакта, которую он не продавал: проект также позволит судам объединять нарушения разными лицами в одно и взыскивать компенсацию с любого из них, говорит другой эксперт.

По мнению собеседников издания, в итоге инициатива полностью нивелирует работу государства по борьбе с пиратством.