Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за разглашение данных силовиков

Госдума приняла в первом чтении законопроект №1112804-7, которым предлагается внести поправки в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие уголовную ответственность за «разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью».

Наказанием могут стать:

– ограничение свободы до двух лет;

– штраф в размере до 200 тыс. руб.;

– штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев;

– обязательные работы на срок 480 часов;

– арест на срок до четырех месяцев.

Сейчас уголовная ответственность за разглашение подобных сведений наступает лишь при их распространении с целью помешать работе охраняемых. Необходимость принятия поправок их авторы обосновывают тем, что действующая редакция статьи УК является устаревшей и не отвечает современным реалиям. В пояснительной записке сказано:

«В частности, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, сведений о фактах, событиях, об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов, включая сведения, позволяющие определить их персональные данные. Целями таких действий зачастую является не воспрепятствование служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, а иные устремления (корысть, месть, пиар и т.п. ) ».

Очевидно, этот закон следует рассматривать в контексте засекречивания любой информации о госслужащих и правоохранителях не только в связи с обеспокоенностью за их безопасность, но и в связи с громкими расследованиями, касающимися сомнительных событий, произошедших с их участием. Так, в декабре был принят закон, запрещающий публиковать данные о силовиках, судьях и высокопоставленных чиновниках, даже если их жизни ничего не грозит («закон о праве на ЛСДУ3»).

Юристы и правозащитники связали это с расследованиями активистов в отношении коррупции отдельных высокопоставленных чиновников. Судя по всему, новый законопроект может быть вызван историей с отравлением политика Алексея Навального, в покушении на которого предположительно были задействованы сотрудники ФСБ, данные о которых были получены неофициальными путями.