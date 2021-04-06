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April 6, 2021, 12:40 p.m.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за разглашение данных силовиков

За это может грозить ограничение свободы до двух лет, обязательные работы до 480 часов, или штраф 200 тысяч рублей.

Госдума приняла в первом чтении законопроект №1112804-7, которым предлагается внести поправки в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие уголовную ответственность за «разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью». 

Наказанием могут стать:

– ограничение свободы до двух лет;

– штраф в размере до 200 тыс. руб.;

– штраф  в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев;

– обязательные работы на срок 480 часов;

– арест на срок до четырех месяцев.

Сейчас уголовная ответственность за разглашение подобных сведений наступает лишь при их распространении с целью помешать работе охраняемых.  Необходимость принятия поправок их авторы обосновывают тем, что действующая редакция статьи УК является устаревшей и не отвечает современным реалиям. В пояснительной записке сказано:

 «В частности, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, сведений о фактах, событиях, об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов, включая сведения, позволяющие определить их персональные данные. Целями таких действий зачастую является не воспрепятствование служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, а иные устремления (корысть, месть, пиар и т.п.)».

Очевидно, этот закон следует рассматривать в контексте засекречивания любой информации о госслужащих и правоохранителях не только в связи с обеспокоенностью за их безопасность, но и в связи с громкими расследованиями, касающимися сомнительных событий, произошедших с их участием. Так, в декабре был принят закон, запрещающий публиковать данные о силовиках, судьях и высокопоставленных чиновниках, даже если их жизни ничего не грозит («закон о праве на ЛСДУ3»).

Юристы и правозащитники связали это с расследованиями активистов в отношении коррупции отдельных высокопоставленных чиновников. Судя по всему, новый законопроект может быть вызван историей с отравлением политика Алексея Навального, в покушении на которого предположительно были задействованы сотрудники ФСБ, данные о которых были получены неофициальными путями.

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