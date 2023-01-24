Госорганы будут отчитываться Правительству РФ по внедрению ИИ

Российские госорганы с 2023 года должны будут отчитываться перед Правительством РФ о внедрении решений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на дорожную карту «Развитие высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект» на период до 2030 г.». Кабмин утвердил документ в конце декабря 2022 года. На проверку «ИИ-зрелости» ведомств до конца 2024 года выделят 45 млн руб.

В 2022 году в РАНХиГС провели оценку 63 федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), но, какие ведомства оценивались и каковы результаты, неясно. Известно только то, что по результатам присваивалось четыре уровня зрелости: начальный, базовый, прогрессивный и лидерский.

В Минэкономразвития, впрочем, прояснили изданию, что в 2022 году лидерский уровень получил только Роструд, 28 ФОИВ присвоили базовый уровень, ещё 28 ведомствам и 3 государственным внебюджетным фондам — начальный.

Ранее сообщалось, что на развитие технологий искусственного интеллекта в России власти до 2030 года направят 24,6 млрд руб.