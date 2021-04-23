Кабмин хочет создать фонд поддержки разработчиков игр про российскую историю и культуру

В последнюю редакцию второго пакета мер поддержки IT-отрасли вошло предложение по созданию Фонда поддержки разработки игровых проектов (компьютерные, мобильные и онлайн-игры), популяризующих русскую культуру и историю. Предложения по созданию фонда к ноябрю должны представить Минцифры, Минкульт и Минфин. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на копию документа.



В Минцифры говорят, что меру предложили участники рынка и рассматриваются разные модели финансирования. В Минкульте и Минфине на запрос издания не ответили.



Фонд игр будет работать как Фонд кино Минкульта. Последний предоставляет часть финансирования фильмов на возвратной основе. Как будут отбирать проекты власти пока не решили.



По словам двух собеседников издания, идею создать фонд продвигали Mail.ru Group и «Яндекс». Её активно поддерживают в Администрация президента, добавил другой источник. По его словам, госфинансирование поможет снизить риски частных инвесторов и «поддерживать студии, стимулируя приток инвестиций».



Фонд поддержки разработчиков рынку не сильно нужен, но при правильной реализации может быть полезным, считает глава WN Media Group Павел Ряйкконен. Он назвал более насущной проблемой для отрасли НДС на покупку рекламы на зарубежных площадках — в российской юрисдикции, в отличие от ряда других, нет механизма избежать этого налога.



Разработчики уже говорили чиновникам, что деньги — это последнее, что им нужно, отметил основатель порталов «Канобу» и Rawg Гаджи Махтиев. По его словам, российские разработчики при создании игр в первую очередь ориентируются на зарубежный рынок, в которой контент про русскую культуру или историю может «не зайти». Махтиев считает, что на господдержку большого спроса не будет.



Проектов про русскую историю или культуру сейчас на рынке нет, даже у возможных инициаторов Mail.ru Group и «Яндекса», заявил собеседник «Ъ» в игровой индустрии. Он добавил, что качественная сюжетная игра в России может стоить $5–10 млн. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков уверен, что от инициативы выиграет Mail.ru Group.