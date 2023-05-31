Россия обсуждает создание аналога «Госуслуг» с несколькими странами

Россия обсуждает создание аналога «Госуслуг» с 5-10 зарубежными государствами, пишут «Ведомости». Об этом сообщил старший вице-президент «Ростелекома» Кирилл Меньшов. Переговоры с разными странами находятся на разных стадиях. За создание сервисов будет отвечать «Ростелеком».

«Безусловно, есть [запросы]. И не только в ближнем зарубежье. <...> С другой стороны, она очень сильно специфичная. По сути, это же является фронтом для всей госцифровизации. А в других странах цифровизации другая. И приземление в лоб довольно сложное. Но эти разговоры действительно ведутся», — заявил Меньшов.

По его словам, нельзя сделать «просто “Госуслуги”», поскольку для внедрения такой системы необходимо провести «государственную цифровизацию» и достигнуть «определённой цифровой зрелости» государства.

«Для чего другим государствам понадобился свой портал госуслуг? Сложно предполагать, не зная список этих стран. Скорее всего, некоторые страны хотят перенять успешный опыт цифровизации сферы государственных услуг и контроля за гражданами. С некоторыми странами мы имеем упрощённые правила въезда, граждане РФ там тоже получают какие-то услуги, совершают различные действия — может быть, через подобные аналоги наше государство сможет дополнять данные о гражданах, получаемые на российском сервисе. «Госуслуги» можно назвать инструментом цифровизации и контроля одновременно», — рассуждают юристы «Роскомсвободы».