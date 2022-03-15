Власти могут изъять центры обработки данных у покинувших Россию компаний

Правительство готовится к дефициту вычислительных мощностей, который в ближайшее время может привести к проблемам в работе государственных информсистем. В частности, речь идёт о центрах обработки данных (ЦОД), пишет «Ъ».

По словам собеседника издания в Правительстве, знакомого с ситуацией, сейчас там проводят инвентаризацию вычислительной техники дата-центров, обеспечивающих бесперебойную работу критически важных для властей систем.

В случае нехватки мощностей, которая может наступить уже в течение двух месяцев, поясняет источник «Ъ», власти хотят по упрощенной процедуре заключать контракты на аренду свободных мощностей у коммерческих операторов ЦОД.

В качестве ещё одной меры по борьбе с таким дефицитом рассматривается изъятие ресурсов тех IT-компаний, которые покинули Россию.

Источник издания добавил, что сейчас в Правительстве проводят оценку мощностей вычислительной техники в дата-центрах, которые обеспечивают бесперебойную работу важных систем. «Ситуация крайне серьезная, такого никто не ожидал, но реально существующих мощностей госсектору хватит максимум на полтора месяца работы», — отметил собеседник издания.

По словам другого источника на IT-рынке, уход зарубежных облачных сервисов привел к резкому росту спроса на серверные мощности. Кроме того, вся ситуация осложняется резким ростом цен на китайское оборудование и сложностями с поставками и логистикой, так как заказчики техники из-за рубежа, в ряде случаев, просто не могут забрать ее со складов. В Минцифры заявили, что не видят критичных рисков дефицита мощностей и пока что вводят дополнительные механизмы, которые должны повысить их эффективность.

Только в данной ситуации есть одно «но» – мощности исчерпываются с небывалой скоростью, отмечает Telegram-канал «Телекоммуналка»:

«Неделю назад мы говорили о том, что у МТС спрос вырос в десять раз, у МегаФона в пять, у Вымпелкома кратно и т.п.



Но все мы понимаем, что государство оказалось заложником этой ситуации и возможностей. Регуляторика не позволяет работать с частниками, облаков Ростелекома на всех не хватит, а темпы переезда бизнеса из-за рубежа на российские мощности оперативно съедают существующие объёмы».

В обычное время, рассуждает «Телекоммуналка», операторы «уже стояли бы в очереди на заказы СХД, да вот только их сейчас никто не продаёт». Поэтому канал даёт Минцифры следующий совет:

«Вы уже начали думать в правильном направлении в мерах поддержки отрасли. „Телекоммуналка“ говорит о „Законе Яровой“, который занимает огромное количество объема в ЦОДах. И если первая утвержденная инициатива спасает операторов от лишних трат на ближайшие пару лет, то вторым шагом можно помочь самим себе, высвободив огромные объемы под хранение».

В начале марта текущего года представители российских облачных сервисов заявили, что вследствие западных санкций российские компании стали массово переходить с иностранных облачных сервисов на отечественные. Они добавили, что за прошедшую неделю спрос на них сильно возрос как среди старых, так и среди новых клиентов.