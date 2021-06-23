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23 июня 2021 г. 8:30

Минпромторг соберёт данные о вакцинации сотрудников промышленных предприятий

Данный мониторинг в итоге должен помочь Роспотребнадзору выработать соответствующие рекомендации по борьбе с заболеванием на производствах и минимизации экономических последствий пандемии.

Минпромторг запустил в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) сервис сбора данных о вакцинации сотрудников предприятий промышленности. Через него организации могут подать сведения о числе тех, кто готовы к вакцинации, кто уже привиты и тех, кто переболели COVID-19.

Такая информация позволит анализировать темпы вакцинации и эпидемиологическую обстановку как на конкретных предприятиях, так и в отраслях промышленности, считают в ведомстве. В конечном итоге мониторинг должен помочь Роспотребнадзору выработать соответствующие рекомендации по борьбе с заболеванием на производствах и минимизации экономических последствий пандемии.

Источник «Медузы» на одном из предприятий, получивших рассылку Минпромторга, рассказал, что предоставление данных для сервиса пока добровольное. «Никаких санкций за незаполнение нет, предприятие может предоставить данные, а может и нет», — заявил он.

По данным министерства, оповещение о необходимости предоставить сведения через ГИСП получили уже более 10 тыс. промышленных предприятий.

16 июня власти Москвы объявили обязательную вакцинацию для 60% работников торговли, услуг, образования, здравоохранения, транспорта и других сфер. Такую же меру приняли ещё не менее 10 регионов России.

22 июня Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала принуждение людей к вакцинации «нечестной игрой» и дискриминацией: хотя сама идея неплоха, механизмы её реализации порождают «массовый психоз». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на это ответил, что дискриминация людей без иммунитета к коронавирусу «неминуемо наступит», поскольку они «не смогут работать на всех участках».

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