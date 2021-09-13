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13 сентября 2021

Запущен онлайн-сервис поиска пропавших домашних животных

В его основу легла новая технология идентификации животных по фотографии, разработанная специалистами АО «Гознак».

В России АО «Гознак» запустило онлайн-сервис, получивший название «Хвост удачи», который призван помочь в поисках потерявшихся домашних животных.

 

 

Уникальность сервиса заключается в том, что он способен автоматически находить среди сотен тысяч объявлений нужного вам питомца, пишет CNews. Механика работы сайта строится на распознавании и совмещении изображения животного на фотографиях из объявлений о потерянных и найденных питомцев. Пользователь размещает на сайте объявление с фотографией животного, указывает дату и место его обнаружения или пропажи. При этом искусственный интеллект автоматически просматривает базу объявлений, и, если изображение пропавшего животного совпадет с изображением найденного, система уведомит пользователя об этом. Точность распознавания, которую на сегодня демонстрирует сервис, составляет более 97% для собак и более 96,5% для кошек.

Технология цифровой идентификации домашних питомцев была разработана «Гознаком» еще в начале 2021 г. и была презентована широкой общественности 15 апреля 2021 г. на конференции «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация». За прошедшее с тех пор время технология распознавания была существенно улучшена, что позволило создать подобный сервис для широкой аудитории. В процессе была также обеспечена возможность идентификации кошек. Сервис «Хвост удачи» является первым и единственным на сегодня сервисом умного поиска домашних животных на российском рынке.

Онлайн-сервис бесплатный. Подать заявление о пропавшем или найденном питомце может любой желающий. Нужно только пройти простую регистрацию при подаче объявления. Сайт также дает возможность размещать объявления фондам и приютам — организации могут бесплатно пополнять базу сайта информацией о животных, которые ждут своих хозяев. Это, по мнению создателей сервиса, поможет последним эффективнее вести свою деятельность и быстрее передавать питомцев в добрые руки.

На сегодняшний день технология анализирует только объявления, поданные на сайте «Хвост удачи». При этом у проекта нет цели сформировать базу фотографий животных. После того, как пропавший питомец успешно найден, связанные с ним объявления будут убраны со всеобщего обозрения.

В ближайшем будущем планируется запустить мобильное приложение, интегрированное с сервисом «Хвост удачи». Дальнейшее развитие проекта планируется осуществлять уже на базе мобильной версии.

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