На игровые платформы хотят натянуть «пакет Яровой»

В России могут принудить игровые платформы внедрить слежку за пользователями. Об этом говорится в исследовании «Риски и угрозы, сопутствующие развитию индустрии киберспорта и гейминга» Научно-исследовательского центра ФГУП «ГРЧЦ», с которым ознакомился «Ъ». В нем эксперты обратили внимание, что риски правовой неопределенности в области видеоигр в России остаются высокими, в связи с чем «необходимо искать механизмы для ее регулирования».

По версии центра, владельцев игровых платформ нужно обязать хранить в России информацию о передаче сообщений и изображений, содержимое переписки, включая видео и аудио, и данные о пользователе.

То есть — фактически принудить геймерские интернет-ресурсы исполнять требования 374-ФЗ («пакета Яровой»), а также 97-ФЗ (регулирует деятельность «организаторов распространения информации», ОРИ).

На скрине ниже — выдержка из предисловия к «исследованию»:

Такие игры, как Among Us и Fortnite, фактически стали социальными сетями, считают в ведомстве. Это создает «возможное негативное влияние на развитие личности, а также риск использования игрового пространства в целях агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма».

Кроме того, в «контексте предотвращения угроз экономического характера» во ФГУП «ГРЧЦ» говорят о необходимости установить правовой статус игровой валюты, лутбоксов, стриминговых платформ и донатов. Роскомнадзор подтвердил «Ъ», что согласен с «актуальностью поднятых вопросов», но они требуют «широкого обсуждения законодателей, правоприменителей и отрасли».

Большое внимание в отчёте уделено теме «Политика и киберспорт». Сделав беглый анализ отношения игровых платформ к политическим процессам, эксперты ГРЧЦ перешли к играм, в которых можно найти как прямые, так и косвенные упоминания России и даже СССР, по большей части — в негативном ключе. В качестве примеров приведены «Call of Duty: Modern Warfare» (2019 год), «Command & Conquer: Red Alert» (1996 год), «Company of Heroes 2» (2013 год) и «Call of Duty: World at War» (2008 год).



«Создатели игр часто стремятся показать исторические события с «выигрышной» для своей страны стороны (например, показывая решающий вклад в те или иные события отдельных военных подразделений или конкретных солдат, в негативном свете показывая противника). Учитывая, что большинство компьютерных игр о Второй мировой войне, представленных на российском рынке, созданы зарубежными разработчиками (преимущественно американскими), они пропагандируют американский взгляд на историю Второй мировой войны и зачастую создают негативный образ СССР», — говорится в исследовании.



Некоторые игры, утверждают эксперты ГРЧЦ, содержат возможность использования альтернативного сюжета или выбора стороны, за которую предстоит сражаться, изменять историю, трансформируя историческую память.



«Таким образом, компьютерные игры оказывают существенное влияние на формирование представлений о прошлом, в первую очередь, у молодежи. Изучение недостатков и преимуществ, особенностей и последствий формирования исторической памяти посредством компьютерных игр, по-видимому, в ближайшем будущем станет актуальным направлением исследований», — подытоживается в главе о политике и киберспорте.





По словам продюсера Pixonic Максима Фомичева, раньше государство особенно не интересовалось регулированием игрового рынка, но внимание «заметно растет на фоне того, как в пандемию игровые проекты становились площадками для общения». Показателен пример Китая, который довольно быстро запретил Animal Crossing (серия игр в жанре симулятора жизни от японской Nintendo) за политические заявления игроков, отметил эксперт.



Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян говорит, что идеи регулирования игровых платформ «витают давно». Но, по его мнению, хранение переписок игроков в данном случае будет бесполезно: «В отличие от мессенджера, где пользователя можно вычислить по метаданным или номеру телефона, средства идентификации автора и получателя сообщения в играх фактически отсутствуют».



Максим Фомичев сомневается, что разработчики игр и владельцы игровых платформ охотно станут исполнять требования по хранению данных, если они приведут к существенным затратам:

«Им будет проще начисто отрубить возможность общения, чем создать инфраструктуру для исполнения „закона Яровой“».

Игровые разработчики начнут противодействовать нововведениям, если на это потребуются значительные средства, согласен основатель Loudplay Виталий Стародубов.

Пользователи Сети в целом ничего хорошего от инициативы ГРЧЦ не ожидают, хотя считают инициативу ГРЧЦ предсказуемой:

«Людей, которые не занимаются политикой, в античности не просто так называли идиотами. Если вы не занимаетесь политикой, то политика обязательно займётся вами. Потому что политикой в любой момент может стать что угодно, от игр, до музыки и цвета волос. Политика это всё», — считает политик, блогер, председатель общественно-политического движения «Гражданское общество» Михаил Светов.

«Я не помню в каком, но каком-то известном _фантастическом_ блокбастере террористы общались посредством сетевой компьютерной игры, — написал по этому поводу исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. — Доблестные фбровцы тогда этот трюк выкупили и вместо террориста с одной стороны общался оперативник. И таким образом терракт был предотвращен. Но кто-то, кажется, обсмотрелся иностранного кино и решил... Внедрить 374-ФЗ (оно же 'яровая') в компьютерных играх. Какие же у нас в правительствах <альтернативно одарённые> сидят #facepalm!»