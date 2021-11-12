Глава Сбера предложил призвать ИИ для ограничения детского интернет-контента

Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым разработать нормы по ограничению интернет-контента для детей, и проверку этих норм которых должен взять на себя искусственный интеллект:

«Я за строгий контроль того контента, который попадает к детям. В общем, это такая очень тонкая сфера, и я бы, единственное, призывал ее приоритизировать. Ее нельзя откладывать. Мы сегодня находимся в ситуации, на мой взгляд, уже слабо приемлемой для дальнейшего промедления. Контента стало столько, что никакой государственной цензурой это не может быть решено, поэтому должны быть приняты нормы, проверку которых должен взять на себя тот же самый искусственный интеллект».

Греф подчеркнул, что нужно снизить до минимума взаимодействие детей в возрасте до 6-7 лет с гаджетами и с искусственным интеллектом.



«Здесь нужны ограничения. И с точки зрения количества, а самое главное — качества контактов. Нужно разрешать только тот контент, который приемлем для детей и их психики», — отметил глава банка.



При этом Герман Греф подчеркнул, что у детей нельзя отбирать гаджет. Он сравнил его с неким «цифровым» нативным органом, потеря которого может привести к психологической травме ребенка.