НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Мы считаем закон об иноагентах дискриминационным и неправовым, противоречащим Конституции и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в судах
Нужна юр.помощь?
Новости
28 April 2023

Хакеры выложили в открытый доступ данные клиентов «Альфастрахования»

В файле с утечкой содержится 1 миллион записей с такими полями как: ФИО, дата рождения, пароль в хэше, электронная почта, телефон, техническая информация.
Фото: Tima Miroshnichenko / Pexels

Хакеры из NLB заявили, что получили доступ к данным клиентов страховой компании «Альфастрахование». Злоумышленники утверждают, что в их распоряжении находятся 14 миллионов записей, однако в открытый доступ они выложили только 1 миллион записей.

В файле с утечкой содержится 1 млн. записей с такими полями как:

  1. ФИО;
  2. Дата рождения;
  3. Пароль в хэше;
  4. Электронная почта (907440 уникальных);
  5. Телефон (807987 уникальных);
  6. Техническая информация в виде дат.

Как отмечают эксперты, файл утечки содержит много корпоративных почтовых доменов, включая:

  • sravni.ru — 91 723;
  • mafin.ru — 4 167;
  • yandex-team.ru — 1 173;
  • alfastrah.ru — 812;
  • sberbank.ru — 762;
  • auchan.ru — 719;
  • x5.ru — 678;
  • ngs.ru — 498;
  • tele2.ru — 453;
  • magnit.ru — 428;
  • russianpost.ru — 239;
  • pochtabank.ru — 225;
  • lenta.ru — 220;
  • ivi.ru — 217.

Выборочная проверка данных подтвердила валидность записей в выложенной хакерами базе данных компании.

персональные данные хакеры взлом Альфастрахование

Похожие статьи

Павел Дуров: «Миссия Telegram — сохранить конфиденциальность и свободу слова во всем мире»
В московской полиции проходит массовая проверка в связи с утечками данных силовиков
DLBI: в первом квартале утекло 118 миллионов уникальных записей
Госдума приняла закон об электронных повестках
Роскомнадзор во второй половине 2022 года потребовал от Reddit удалить контент 42 раза
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности