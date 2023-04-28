Хакеры выложили в открытый доступ данные клиентов «Альфастрахования»

Хакеры из NLB заявили, что получили доступ к данным клиентов страховой компании «Альфастрахование». Злоумышленники утверждают, что в их распоряжении находятся 14 миллионов записей, однако в открытый доступ они выложили только 1 миллион записей.
В файле с утечкой содержится 1 млн. записей с такими полями как:
Как отмечают эксперты, файл утечки содержит много корпоративных почтовых доменов, включая:
Выборочная проверка данных подтвердила валидность записей в выложенной хакерами базе данных компании.
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