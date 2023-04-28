Хакеры выложили в открытый доступ данные клиентов «Альфастрахования»

Хакеры из NLB заявили, что получили доступ к данным клиентов страховой компании «Альфастрахование». Злоумышленники утверждают, что в их распоряжении находятся 14 миллионов записей, однако в открытый доступ они выложили только 1 миллион записей.



В файле с утечкой содержится 1 млн. записей с такими полями как:

ФИО; Дата рождения; Пароль в хэше; Электронная почта (907440 уникальных); Телефон (807987 уникальных); Техническая информация в виде дат.

Как отмечают эксперты, файл утечки содержит много корпоративных почтовых доменов, включая:

sravni.ru — 91 723;

mafin.ru — 4 167;

yandex-team.ru — 1 173;

alfastrah.ru — 812;

sberbank.ru — 762;

auchan.ru — 719;

x5.ru — 678;

ngs.ru — 498;

tele2.ru — 453;

magnit.ru — 428;

russianpost.ru — 239;

pochtabank.ru — 225;

lenta.ru — 220;

ivi.ru — 217.

Выборочная проверка данных подтвердила валидность записей в выложенной хакерами базе данных компании.