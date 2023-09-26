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26 September 2023

Хакеры сообщили о взломе Sony

Полученные данные могут быть проданы или опубликованы.

Группировка Ransomed.vc, объединяющая хакеров из России и Украины, утверждает, что взломала системы компании Sony.

Кибератаку они представили определением из «Википедии»: «Sony Group Corporation, японская транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Токио».

Ransomed.vc опубликовала файловое древо утечки, содержащее около 6000 файлов, среди которых файлы журналов сборки, широкий спектр ресурсов Java, а также файлы HTML. Во многих из них присутствуют японские символы. При этом профильный ресурс CyberSecurity Connect подвергает эту цифру сомнению — она кажется специалистам небольшой для такой крупной компании, как Sony. 

Хакеры также опубликовали скриншоты различных частей внутренней базы данных.

Участники Ransomed.vc собираются продать полученные массивы информации:

«Мы взломали все системы Sony. Мы не будем требовать выкуп! Мы продаём их, потому что Sony не хочет платить. Данные продаются».

Цену, как и то, как они собираются реализовать данные, хакеры не сообщили, но обозначили дату публикации — 28 сентября 2023 года.

Sony никак не комментировала произошедшее.  

 

Sony хакеры утечки кибербезопасность

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