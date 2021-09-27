Ряд СМИ обязали удалить новость о дефиците продуктов на Таймыре

«Тайга.инфо» удалила публикацию «„Уже месяц ни колбасы, ни молочки, ни фруктов“: депутат показал пустые полки магазина в таймырском посёлке Хатанга» по требованию Роскомнадзора. В ведомстве со ссылкой на Генпрокуратуру заявили, что опубликованный текст содержал «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений».

Роскомнадзор счёл новость «Тайги.инфо» о дефиците продуктов на Таймыре «недостоверной». Изданию пришлось её удалить, но оно собирается обжаловать решение.



На дефицит обратил внимание депутат Михаил Иваницкий — он опубликовал видео с пустыми полкамиhttps://t.co/UxYFGlE7Mg — TJ (@tjournal) September 27, 2021

«Тайга.инфо» уточнила, что удалила публикацию из-за угроз РКН заблокировать издание в течение суток, но считает действия РКН и Генпрокуратуры незаконными и собирается обратиться в суд. Статья в данный момент удалена с сайта, её также нельзя найти в кэше Google и других подобных сервисах, но перепечатки можно встретить в ЖЖ, Вебархиве и т.д.

Издание также обратило внимание на то, что пост депутата Таймырского районного совета от ЛДПР Михаила Иваницкого, который в середине августа текущего года опубликовал в Instagram видео с пустыми полками в магазине, до сих пор доступен.

«Уже на протяжение месяца в Хатанге нет продуктов питания таких, как колбаса, мясная продукция, нет молочки, яиц, овощей и фруктов! Невозможно купить даже «борщевой набор»», — писал Иваницкий.

В тексте NGS24 о ситуации с нехваткой продуктов был комментарий исполняющей обязанности главы Хатанги Анны Бетту. Она, как отмечают журналисты, говорила, что «ситуация с перебоями поставок продуктов — сезонная и не угрожает жизни людей».

Издание заявило, что слова Иваницкого подтвердили и другие местные жители. Люди говорят, что проблема не только в недостатке авиарейсов, но и их наполненности туристами и отпускниками — люди везут с собой на Север много продуктов для собственного употребления, и места для коммерческого багажа не остается.

Вскоре после публикации сотрудники полиции пришли к Иваницкому. По словам политика, с него взяли объяснение за его поступок.

Такое же письмо с требованием удалить статью от Роскомнадзора позже получил Znak.com.

В требовании Роскомнадзора говорится, что в новости о дефиците продуктов в поселке Хатанга на Таймыре «содержится недостоверная информация». Что именно ведомство считает такой информацией, не сообщается. https://t.co/ylT8rhZNJE — Znak.com (@znak_com) September 27, 2021

Село Хатанга на Таймыре является одним из наиболее северных населенных пунктов в России. Продукты в Хатангу завозят по воде во время навигации, которая начинается в сентябре.