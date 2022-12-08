Нужна юр.помощь?
Новости
8 December 2022

Сервис поиска работы HeadHunter внесён в реестр слежки

Согласно российскому законодательству, внесение в реестр ОРИ обязывает владельца того или иного сайта собирать, хранить и предоставлять ФСБ всю информацию о пользователях, а также их переписку.
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В ходе мониторинга реестра организаторов распространения информации (ОРИ) мы обнаружили там весьма интересное пополнение.

 

Под номером 360-PP туда был внесена крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter:

Сайт hh.ru собирает достаточно большой спектр информации как о соискателях, так и о работодателях. В нём есть также чат в рамках отклика на вакансию. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

Кроме России, сервис работает в Беларуси и Казахстане. Клиентами HeadHunter являются свыше 515 тысяч компаний.

 

Вторым интересным новичком реестра ОРИ недавно стал сервис объявлений и рекламы в городе Воронеже «Камелот»:

Кроме подачи объявлений, на нём также возможно размещение вакансий.

Во «ВКонтакте» у сервиса более 11 тысяч подписчиков, 6 тысяч — в «Одноклассниках», в Google Play приложение «Камелота» имеет более 100 скачиваний.

 

Сейчаст в реестре ОРИ 348 позиций, правда, некоторые сервисы оттуда уже вынесены.

Напомним, внесение в данный реестр обязывает владельца того или иного сайта собирать, хранить и предоставлять ФСБ всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей, а также всю их переписку. Поэтому тем, кто зарегистрирован на вышеперечисленных порталах, либо каким-то иным образом оставлял там свои данные, стоит знать о рисках, которые могут их коснуться.

слежка за пользователями 374-ФЗ 97-ФЗ организатор распространения информации

Поделитесь материалом

Похожие статьи

На ростовское издание наложен штраф за отказ внести себя в реестр по слежке
В реестр по слежке внесён регистратор доменных имён «Рег.Ру»
Пакет Яровой ОРИ
Популярный автожурнал Drive и болгарская почта стали новыми резидентами реестра по слежке
Роскомнадзор потребовал от сервиса Delta Chat доступ к данным и ключам шифрования
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (предпочтительнее Telegram)

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности