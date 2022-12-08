Сервис поиска работы HeadHunter внесён в реестр слежки

В ходе мониторинга реестра организаторов распространения информации (ОРИ) мы обнаружили там весьма интересное пополнение.
Под номером 360-PP туда был внесена крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter:
Сайт hh.ru собирает достаточно большой спектр информации как о соискателях, так и о работодателях. В нём есть также чат в рамках отклика на вакансию. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.
Кроме России, сервис работает в Беларуси и Казахстане. Клиентами HeadHunter являются свыше 515 тысяч компаний.
Вторым интересным новичком реестра ОРИ недавно стал сервис объявлений и рекламы в городе Воронеже «Камелот»:
Кроме подачи объявлений, на нём также возможно размещение вакансий.
Во «ВКонтакте» у сервиса более 11 тысяч подписчиков, 6 тысяч — в «Одноклассниках», в Google Play приложение «Камелота» имеет более 100 скачиваний.
Сейчаст в реестре ОРИ 348 позиций, правда, некоторые сервисы оттуда уже вынесены.
Напомним, внесение в данный реестр обязывает владельца того или иного сайта собирать, хранить и предоставлять ФСБ всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей, а также всю их переписку. Поэтому тем, кто зарегистрирован на вышеперечисленных порталах, либо каким-то иным образом оставлял там свои данные, стоит знать о рисках, которые могут их коснуться.
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