Сервис поиска работы HeadHunter внесён в реестр слежки

В ходе мониторинга реестра организаторов распространения информации (ОРИ) мы обнаружили там весьма интересное пополнение.

Под номером 360-PP туда был внесена крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter:

Сайт hh.ru собирает достаточно большой спектр информации как о соискателях, так и о работодателях. В нём есть также чат в рамках отклика на вакансию. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

Кроме России, сервис работает в Беларуси и Казахстане. Клиентами HeadHunter являются свыше 515 тысяч компаний.

Вторым интересным новичком реестра ОРИ недавно стал сервис объявлений и рекламы в городе Воронеже «Камелот»:

Кроме подачи объявлений, на нём также возможно размещение вакансий.

Во «ВКонтакте» у сервиса более 11 тысяч подписчиков, 6 тысяч — в «Одноклассниках», в Google Play приложение «Камелота» имеет более 100 скачиваний.

Сейчаст в реестре ОРИ 348 позиций, правда, некоторые сервисы оттуда уже вынесены.

Напомним, внесение в данный реестр обязывает владельца того или иного сайта собирать, хранить и предоставлять ФСБ всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей, а также всю их переписку. Поэтому тем, кто зарегистрирован на вышеперечисленных порталах, либо каким-то иным образом оставлял там свои данные, стоит знать о рисках, которые могут их коснуться.