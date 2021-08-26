Банки планируют идентифицировать клиентов по рисунку вен

Банки планируют дополнить Единую биометрическую систему (ЕБС) новой опцией, а именно — идентифицикацией клиентов по рисунку вен ладони. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Банк России, который рассматривает такой способ как перспективное дополнение к уже существующим.

«Рисунок вен ладони позволит снять барьеры для прохождения биометрической идентификации людьми, испытывающими сложности при разговоре, в том числе с проблемами слуха и речи в силу разных причин. Технология была протестирована и показала свою высокую эффективность», — пояняют в Банке России.

Некоторые крупные российские банки уже внедрили идентификацию по рисунку вен, к примеру, Ак Барс банк. В ассоциации «Финансовые инновации» находят, что новый способ обладает высоким показателем достоверности аутентификации. Там также считают, что эта опция поможет решить основную проблему ЕБС, которая заключается в крайне малом (относительно населения страны) числе образцов биометрии в системе, что делает её использование неэффективным.

«Сейчас ключевая проблема биометрии не в количестве способов идентификации клиентов банков, а в том, что мало кто хочет её сдавать. Добавление такой модальности в ЕБС расширит возможности системы», — полагает председатель правления «Финансовых инноваций» Роман Прохоров.

А вот председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, хотя и видит решение правильным с точки зрения идентификации людей с ограниченными возможностями, называет его слабо реализуемым на практике.

«Сейчас в ЕБС накоплено 180 000 биометрических шаблонов россиян. Если вводить новую модальность для всех, то клиентам придётся досдавать биометрию. И все 180 000 человек снова пойдут в банки. Большинству людей будет сложно объяснить целесообразность этого процесса», — говорит он.

Кроме того, устройства, распознающие рисунок вен ладони, недёшевы, уточняют в самом Банке России. Цена считывателя рисунка вен ладони разнится и находится в диапазоне 17-140 тыс. руб. Помимо этого перед введением такого способа идентификации следует ещё включить устройства для распознавания артерий в перечень технических средств реабилитации для ряда заболеваний.

О том, что такое биометрические данные, для чего их собирают и можно ли их не сдавать, читайте в наших карточках.