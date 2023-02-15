Росреестр приобщился к кодексу этики в сфере ИИ

На днях Росреестр (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии) присоединился к кодексу этики в сфере ИИ. Об этом заявила заместитель руководителя ведомства, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова.



В пресс-центре Росреестра заявили, что «Умный кадастр» направлен на выявление, вовлечение в оборот земельных участков, а также способен исправлять ошибки в сведениях ЕГРН.

«Росреестр обладает сильными ИТ-компетенциями и развивает их в сфере геоинформационных технологий, пространственного анализа, микросервисной архитектуры, систем массового обслуживания, обработки больших объемов данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. Присоединение к Кодексу позволит нам изучать лучшие государственные и корпоративные практики, в том числе в вопросах решения этических вопросов в жизненном цикле ИИ, делиться собственным опытом. В настоящий момент в Росреестре тестирование и масштабирование проходят два сервиса с использованием искусственного интеллекта – «Умный кадастр – УМКА», «Цифровой помощник регистратора – ЕВА», – сообщила Елена Мартынова.

В октябре 2021 года кодекс этики в сфере ИИ был подписан крупнейшими российскими компаниями, включая «Яндекс», «Ростелеком» и «Сбер». В настоящее время к кодексу примкнули уже более 150 российских организаций.

