На московском МЦК используют ИИ для выявления хулиганов

На Московском центральном кольце (МЦК) внедрят систему искусственного интеллекта (ИИ), которая станет дистанционно выявлять признаки асоциального поведения пассажиров. Об этом пишут «Ведомости».
На Московском центральном кольце запланировали использовать ИИ для выявления хулиганов в беспилотных «Ласточках» и на станциях.— TJ (@tjournal) October 21, 2021
Хулиганов будут искать по трём признакам «асоциального поведения»: крики, агрессия и громкие звуки, нехарактерные для вагонаhttps://t.co/kszLvBjREk
Программно-аппаратный комплекс внедрят на электропоездах «Ласточка» и на остановках МЦК. Он будет автоматически и в режиме реального времени анализировать видеоизображения с камер наблюдения в вагонах и на железнодорожных платформах, а также акустическую информацию, в том числе речь. При помощи машинного зрения и искусственного интеллекта будут распознаваться крики, проявления агрессии (повышение тона и изменение манеры речи), взрывы и другие нехарактерные для обстановки внутри вагона звуки.
Конкурс на разработку системы объявил Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС, дочернее предприятие РЖД). Его итоги подведут 28 октября, стоимость работ оценивается в 15,7 млн руб., следует из данных на сайте госзакупок.
Сейчас по МЦК в сутки в работе 242 пары поездов в рабочие дни и 211 пар — в выходные, включая скоростные «Ласточки», которые выпускает завод «Уральские локомотивы». В РЖД рассчитывают запустить беспилотные «Ласточки» по кольцу в 2024 году. Сертификацию такие поезда пройдут в 2022 году.
Пока же все «Ласточки» на МЦК оборудованы системами видеонаблюдения, информация с которых передаётся на пульт управления машиниста, и уже он в случае «асоциального поведения» пассажиров принимает меры. После внедрения нового комплекса данные станцт поступать в единый диспетчерский центр РЖД.
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