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21 October 2021

На московском МЦК используют ИИ для выявления хулиганов

При помощи него будут распознаваться крики, проявления агрессии (повышение тона и изменение манеры речи), взрывы и другие нетипичные для обстановки внутри вагона звуки.

На Московском центральном кольце (МЦК) внедрят систему искусственного интеллекта (ИИ), которая станет дистанционно выявлять признаки асоциального поведения пассажиров. Об этом пишут «Ведомости».

Программно-аппаратный комплекс внедрят на электропоездах «Ласточка» и на остановках МЦК. Он будет автоматически и в режиме реального времени анализировать видеоизображения с камер наблюдения в вагонах и на железнодорожных платформах, а также акустическую информацию, в том числе речь. При помощи машинного зрения и искусственного интеллекта будут распознаваться крики, проявления агрессии (повышение тона и изменение манеры речи), взрывы и другие нехарактерные для обстановки внутри вагона звуки.

Конкурс на разработку системы объявил Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС, дочернее предприятие РЖД). Его итоги подведут 28 октября, стоимость работ оценивается в 15,7 млн руб., следует из данных на сайте госзакупок.

Сейчас по МЦК в сутки в работе 242 пары поездов в рабочие дни и 211 пар — в выходные, включая скоростные «Ласточки», которые выпускает завод «Уральские локомотивы». В РЖД рассчитывают запустить беспилотные «Ласточки» по кольцу в 2024 году. Сертификацию такие поезда пройдут в 2022 году.

Пока же все «Ласточки» на МЦК оборудованы системами видеонаблюдения, информация с которых передаётся на пульт управления машиниста, и уже он в случае «асоциального поведения» пассажиров принимает меры. После внедрения нового комплекса данные станцт поступать в единый диспетчерский центр РЖД.

 

Москва Искусственный интеллект МЦК

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