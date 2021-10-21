На московском МЦК используют ИИ для выявления хулиганов

Сейчас по МЦК в сутки в работе 242 пары поездов в рабочие дни и 211 пар — в выходные, включая скоростные «Ласточки», которые выпускает завод «Уральские локомотивы». В РЖД рассчитывают запустить беспилотные «Ласточки» по кольцу в 2024 году. Сертификацию такие поезда пройдут в 2022 году.

Пока же все «Ласточки» на МЦК оборудованы системами видеонаблюдения, информация с которых передаётся на пульт управления машиниста, и уже он в случае «асоциального поведения» пассажиров принимает меры. После внедрения нового комплекса данные станцт поступать в единый диспетчерский центр РЖД.