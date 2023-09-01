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Новости
1 September 2023

IBM вернулась к разработке систем распознавания лиц

Три года назад в компании заявляли, что это нарушает права человека

IBM возобновила разработку технологий распознавания лиц, заключив с правительством Великобритании контракт на 55 млн фунтов.

Компания создаст биометрическую платформу, которую сотрудники иммиграционной службы и правоохранительных органов будут использовать для идентификации людей.

Проблема в том, что три года назад в IBM обещали не возвращаться к работе над подобными технологиями.

«IBM не будет одобрять использование каких-либо технологий, включая технологии распознавания лиц, предлагаемые другими поставщиками, для массовой слежки, расового профилирования, нарушений основных прав и свобод человека или для иных целей, которые не соответствуют нашим принципам доверия и прозрачности», — в июне 2020 года заявил Арвинд Кришна, исполнительный директор компании.

Теперь же IBM будет разрабатывать сервис, позволяющий сопоставлять фотографии людей с изображениями, хранящимися в базах данных. Проект создания включает три основных этапа:

  • запуск системы идентификации по отпечаткам пальцев;
  • запуск системы распознавания лиц для иммиграционных служб Великобритании;
  • подключение к системе правоохранителей. 

В сентябре 2020 года IBM описывала технологии с типом соотношений «one-to-many» («один-множество») как «то, что, скорее всего, будет использоваться для массовой слежки,  расового профилирования и других нарушений прав человека».

При этом представители компании не считают контракт с британским правительством противоречащим обязательствам, взятым в 2020 году, так как новые разработки не предполагают «универсального распознавания лиц».

 

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