IBM вернулась к разработке систем распознавания лиц

IBM возобновила разработку технологий распознавания лиц, заключив с правительством Великобритании контракт на 55 млн фунтов.
Компания создаст биометрическую платформу, которую сотрудники иммиграционной службы и правоохранительных органов будут использовать для идентификации людей.
Проблема в том, что три года назад в IBM обещали не возвращаться к работе над подобными технологиями.
«IBM не будет одобрять использование каких-либо технологий, включая технологии распознавания лиц, предлагаемые другими поставщиками, для массовой слежки, расового профилирования, нарушений основных прав и свобод человека или для иных целей, которые не соответствуют нашим принципам доверия и прозрачности», — в июне 2020 года заявил Арвинд Кришна, исполнительный директор компании.
Теперь же IBM будет разрабатывать сервис, позволяющий сопоставлять фотографии людей с изображениями, хранящимися в базах данных. Проект создания включает три основных этапа:
В сентябре 2020 года IBM описывала технологии с типом соотношений «one-to-many» («один-множество») как «то, что, скорее всего, будет использоваться для массовой слежки, расового профилирования и других нарушений прав человека».
При этом представители компании не считают контракт с британским правительством противоречащим обязательствам, взятым в 2020 году, так как новые разработки не предполагают «универсального распознавания лиц».
Главное за неделю в области права.
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ (Telegram)
23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.